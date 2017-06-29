В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal поможет отремонтировать напольное покрытие Выбор и монтаж напольного покрытия является одним из самых трудоемких процессов. Линолеум, паркет, ковролин или плитка традиционно используются практически в...

Выбор и монтаж напольного покрытия является одним из самых трудоемких процессов. Линолеум, паркет, ковролин или плитка традиционно используются практически в каждом доме. Но при этом даже самый надежный и долговечный материал рано или поздно изнашивается и требует замены либо ремонта. Чтобы они прослужили долгие годы, лучше использовать качественные клеи как во время проведения первичных работ, так и при ремонте. Например, Клей для напольных покрытий 26А, Суперклей для плитки 24А и Клей для паркета 68А от SOUDAL. Когда речь идет о полной замене напольного покрытия, требуется более тщательная подготовка. После снятия старого пола поверхность необходимо очистить и обязательно выровнять при помощи бетонной стяжки. Таким образом вы обезопасите новое напольное покрытие от дополнительных нагрузок при неровностях и перепадах уровня пола. Особенно важно выровнять основание перед укладкой такого дорогостоящего покрытия, как паркет или паркетная доска, для того, чтобы оно прослужило максимально долго.Экологический дисперсионный Клей для паркета 68А от SOUDAL поможет уложить паркет на выровненное основание. Его преимущество в том, что он обладает отличной адгезией к древесине, древесным материалам и типичным строительным материалам, бетону, гипсу и камню, кроме того, он не содержит растворителей, а значит, не выделяет ни неприятного запаха, ни вредных летучих соединений.В случае возникновения проблем с плиткой следует аккуратно ее удалить, подготовить основание, очистив от старого раствора и грязи. Далее необходимо нанести клей на поверхность и уложить плитку, плотно прижав. В данном случае SOUDAL рекомендует использовать Суперклей для плитки 24А, так как он подходит для любых помещений в доме. Для кухни, ванной комнаты, коридора. Суперклей для плитки 24А водостоек и остается эластичным в широком диапазоне температур, поэтому его можно использовать и для полов с подогревом.Но иногда ремонта или обновления требует лишь небольшой участок покрытия. В таком случае нецелесообразно менять весь пол, лучше аккуратно вырезать испорченный фрагмент, если речь идет о линолеуме или ковролине, и сделать заплатку, совпадающую по размеру с удаленным участком. Далее следует очистить основание от пыли и мусора и нанести Клей для напольных покрытий 26А от SOUDAL.После чего необходимо сделать паузу протяженностью до 20 минут до высыхания клея. За это время можно подобрать подходящую по размеру заплатку. Также это средство удобно тем, что оно сразу готово к применению. Кроме того, данный клей практически не имеет запаха, не содержит растворителей и не выделяет вредных летучих соединений.www.soudal.ru