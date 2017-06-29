В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS выступил партнером всероссийского конкурса BIM-технологий Концерн GRUNDFOS принял участие во всероссийской научно-практической конференции Лучшие мировые практики BIM-технологий в России, а также в церемонии награждения...

Концерн GRUNDFOS принял участие во всероссийской научно-практической конференции Лучшие мировые практики BIM-технологий в России, а также в церемонии награждения призеров конкурса BIM-технологии 2016. 15 июня 2017 года на конференции общественной организации Деловая Россия и издательского дома Строительный эксперт состоялась торжественная церемония награждения призеров конкурса BIM-технологии 2016. Открывала мероприятие Светлана Бачурина, ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы России по транспорту и строительству. Призерами конкурса в разных номинациях стали 15 компаний, среди которых ТПО Резерв, проектное бюро Апекс, АО Неолант, ООО Содис Лаб, Научно-технический центр Эталон. Специальный приз получил ученик десятого класса Казбек Сазаев за проект Метро в городе Владикавказ. Победителям были вручены наградные статуэтки и дипломы Минстроя России, а также ценные призы от партнеров, одним из которых и стал концерн GRUNDFOS.Перед гостями и участникам конференции выступил Антон Гузенко, руководитель по продажам промышленного оборудования, Grundfos Россия, отметивший, что BIM-технологии представляют собой мировой тренд, от которого Россия не имеет права отставать. Назрела необходимость коренных изменений в строительстве, и информационное моделирование есть единственный верный путь.Использование цифровых моделей, в которых заложена информация, наследуемая на протяжении всего жизненного цикла объекта, облегчает процессы проектирования и обеспечивает более точные анализ и контроль на всех стадиях эксплуатации объектов. Во многих странах мира технология информационного моделирования используется на государственном уровне.Отметим, что позитивный опыт стран, внедривших использование BIM-технологий, был учтен и адаптирован к российским реалиям. Так, построение среды информационного моделирования в России определено как приоритет уже на государственном уровне. В апреле 2017 года главой правительства России Дмитрием Медведевым одобрена дорожная карта реализации BIM-технологий в России .GRUNDFOS выпускает BIM-контент, позволяющий инженерам, архитекторам и дизайнерам проще и быстрее подбирать нужное решение. Общая концепция подбора оборудования в компании GRUNDFOS уже давно акцентирует внимание клиентов на энергоэффективности наших решений.Технологии же BIM дают уникальную возможность сравнивать многообразие различных параметров, отслеживать их влияние на стоимость жизненного цикла, экономию ресурсов и экологичность, подчеркнул Антон Гузенко. Не без гордости скажу, что каждый из наших продуктов, выпущенных на российском заводе Грундфос Истра, входит в портфолио концерна по BIM моделированию.Напомним, что I Всероссийский конкурс BIM-технологии 2016, организованный издательским домом Строительный эксперт, принимал работы с декабря 2016 по январь 2017 года. В заочном соревновании участвовали проектные и строительные организации, архитектурные бюро, разработчики программного обеспечения, учащиеся профильных вузов. Всего на рассмотрение экспертного совета поступило 110 проектов, которые оценивались в 15 номинациях. География участников конкурса охватывает свыше 20 городов и 14 регионов России, а также Венгрию и Казахстан.Мы видим потребность и потенциал России во внедрении BIM-моделирования и полностью разделяем стремления властей и профессионального сообщества к реализации дорожной карты. Мы все, проектировщики, строители, эксплуатирующие организации, заказчики, производители, должны объединиться для внедрения BIM-технологий в строительную отрасль, резюмировал Антон Гузенко.www.grundfos.ru