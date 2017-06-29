ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

GRUNDFOS выступил партнером всероссийского конкурса BIM-технологий

30.06.2017 13:25 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Концерн GRUNDFOS принял участие во всероссийской научно-практической конференции Лучшие мировые практики BIM-технологий в России, а также в церемонии награждения призеров конкурса BIM-технологии 2016. 15 июня 2017 года на конференции общественной организации Деловая Россия и издательского дома Строительный эксперт состоялась торжественная церемония награждения призеров конкурса BIM-технологии 2016. Открывала мероприятие Светлана Бачурина, ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы России по транспорту и строительству. Призерами конкурса в разных номинациях стали 15 компаний, среди которых ТПО Резерв, проектное бюро Апекс, АО Неолант, ООО Содис Лаб, Научно-технический центр Эталон. Специальный приз получил ученик десятого класса Казбек Сазаев за проект Метро в городе Владикавказ. Победителям были вручены наградные статуэтки и дипломы Минстроя России, а также ценные призы от партнеров, одним из которых и стал концерн GRUNDFOS.

Перед гостями и участникам конференции выступил Антон Гузенко, руководитель по продажам промышленного оборудования, Grundfos Россия, отметивший, что BIM-технологии представляют собой мировой тренд, от которого Россия не имеет права отставать. Назрела необходимость коренных изменений в строительстве, и информационное моделирование есть единственный верный путь.

Использование цифровых моделей, в которых заложена информация, наследуемая на протяжении всего жизненного цикла объекта, облегчает процессы проектирования и обеспечивает более точные анализ и контроль на всех стадиях эксплуатации объектов. Во многих странах мира технология информационного моделирования используется на государственном уровне.

Отметим, что позитивный опыт стран, внедривших использование BIM-технологий, был учтен и адаптирован к российским реалиям. Так, построение среды информационного моделирования в России определено как приоритет уже на государственном уровне. В апреле 2017 года главой правительства России Дмитрием Медведевым одобрена дорожная карта реализации BIM-технологий в России .

GRUNDFOS выпускает BIM-контент, позволяющий инженерам, архитекторам и дизайнерам проще и быстрее подбирать нужное решение. Общая концепция подбора оборудования в компании GRUNDFOS уже давно акцентирует внимание клиентов на энергоэффективности наших решений.

Технологии же BIM дают уникальную возможность сравнивать многообразие различных параметров, отслеживать их влияние на стоимость жизненного цикла, экономию ресурсов и экологичность, подчеркнул Антон Гузенко. Не без гордости скажу, что каждый из наших продуктов, выпущенных на российском заводе Грундфос Истра, входит в портфолио концерна по BIM моделированию.

Напомним, что I Всероссийский конкурс BIM-технологии 2016, организованный издательским домом Строительный эксперт, принимал работы с декабря 2016 по январь 2017 года. В заочном соревновании участвовали проектные и строительные организации, архитектурные бюро, разработчики программного обеспечения, учащиеся профильных вузов. Всего на рассмотрение экспертного совета поступило 110 проектов, которые оценивались в 15 номинациях. География участников конкурса охватывает свыше 20 городов и 14 регионов России, а также Венгрию и Казахстан.

Мы видим потребность и потенциал России во внедрении BIM-моделирования и полностью разделяем стремления властей и профессионального сообщества к реализации дорожной карты. Мы все, проектировщики, строители, эксплуатирующие организации, заказчики, производители, должны объединиться для внедрения BIM-технологий в строительную отрасль, резюмировал Антон Гузенко.

www.grundfos.ru
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн GRUNDFOS принял участие во всероссийской научно-практической конференции Лучшие мировые практики BIM-технологий в России, а также в церемонии награждения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Soudal поможет отремонтировать напольное покрытие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика