В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посещение референс-объектов в Челябинске 21 июня 2017 года в Челябинске состоялось клиентское мероприятие, посвященное решениям Grundfos для инженерных систем зданий и сооружений. Участникам визита были...

21 июня 2017 года в Челябинске состоялось клиентское мероприятие, посвященное решениям Grundfos для инженерных систем зданий и сооружений. Участникам визита были презентованы преимущества регулируемых насосов на примере серий Magna, TPE, CRE, а также опыт их применения на объектах международного класса. В рамках встречи гости посетили отель Radisson Blu Hotel, где была наглядно продемонстрирована работа действующих инженерных систем тепло-, холодо- и водоснабжения с применением насосного оборудования Grundfos. Перед гостями также выступили представители компаний-заказчиков концерна, поделившиеся позитивным опытом использования насосного оборудования датского бренда, например, на объектах группы компаний Макфа. Данная российская группа компаний входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий.В конце встречи состоялась дискуссионная сессия, в результате которой все гости пришли к выводу, что вне зависимости от типа объекта всё более актуальными становятся вопросы мониторинга энергопотребления и оперативного регулирования. Функционал насосов марки Grundfos с применением частотного регулирования позволяет решить большинство технических задач, поставленных перед специалистами, комментирует Евгений Торопов, руководитель группы по продажам бытового оборудования в Челябинске, Grundfos, Россия.www.grundfos.ru