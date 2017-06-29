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Посещение референс-объектов в Челябинске

30.06.2017 13:35 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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21 июня 2017 года в Челябинске состоялось клиентское мероприятие, посвященное решениям Grundfos для инженерных систем зданий и сооружений. Участникам визита были презентованы преимущества регулируемых насосов на примере серий Magna, TPE, CRE, а также опыт их применения на объектах международного класса. В рамках встречи гости посетили отель Radisson Blu Hotel, где была наглядно продемонстрирована работа действующих инженерных систем тепло-, холодо- и водоснабжения с применением насосного оборудования Grundfos. Перед гостями также выступили представители компаний-заказчиков концерна, поделившиеся позитивным опытом использования насосного оборудования датского бренда, например, на объектах группы компаний Макфа. Данная российская группа компаний входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий.

В конце встречи состоялась дискуссионная сессия, в результате которой все гости пришли к выводу, что вне зависимости от типа объекта всё более актуальными становятся вопросы мониторинга энергопотребления и оперативного регулирования. Функционал насосов марки Grundfos с применением частотного регулирования позволяет решить большинство технических задач, поставленных перед специалистами, комментирует Евгений Торопов, руководитель группы по продажам бытового оборудования в Челябинске, Grundfos, Россия.

www.grundfos.ru
 
 
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21 июня 2017 года в Челябинске состоялось клиентское мероприятие, посвященное решениям Grundfos для инженерных систем зданий и сооружений. Участникам визита были...

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