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Проблемы в лагерях начались еще до каникул

30.06.2017 13:45 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Лето еще не началось, а детские летние лагеря уже попали в новостные ленты. Госдума просит Роспотребнадзор проверить их на предмет соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Обращение депутата Елены Вторыгиной стало реакцией на происшествие в ижевском лагере Дружба, где 2 мая 2017 года было зафиксировано массовое отравление детей. И это не единственная проблема. Многие родители жалуются на перебои в работе отопления и горячего водоснабжения в детских лагерях. С учетом характерных для последних лет капризов погоды подобные проблемы могут быть актуальны и летом. На практике у некоторых лагерей на отопление просто не хватает денег. Особенно показательна ситуация с череповецким лагерем Янтарь, который оказался на грани ликвидации из-за долгов за тепло. Решением проблемы может стать использование альтернативных источников энергии, считает Нина Горшкова, руководитель направления Тепловые насосы компании Данфосс.

Большинство детских лагерей располагаtтся либо в одноэтажных домиках, либо в малоэтажных корпусах. Для их обогрева можно использовать геотермальные агрегаты малой и средней мощности. Это потребует некоторых расходов на начальном этапе, но в дальнейшем позволит на 70-80 процентов снизить затраты на отопление и подогрев горячей воды.

Также специалист обращает внимание на то, что такое решение полностью снимает вопрос пожарной безопасности для летних лагерей, где просто нет средств обогрева на случай холодной погоды. Проблема в том, что очень многие лагеря деревянные, и там запрещены масляные радиаторы. В результате в холодную погоду очередь в медпункт, у всех насморк и кашель, говорит омбудсмен по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. У родителей юных отдыхающих обеспокоенность вызывает и то обстоятельство, что сегодня некоторые детские лагеря используют печное отопление.

Учитывая опыт прошлых лет, весной 2017 года в Роспотребнадзоре объявили об открытии горячей линии для сообщений обо всех нарушениях в детских лагерях. По словам главы ведомства Анны Поповой, инспекторы будут плотно работать с родительским сообществом с целью своевременного решения любых возникающих проблем и недопущения острых ситуаций.

www.danfoss.ru
 
 
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Лето еще не началось, а детские летние лагеря уже попали в новостные ленты. Госдума просит Роспотребнадзор проверить их на предмет соответствия...

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