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В России открыт завод промышленных котлов Viessmann

30.06.2017 14:01 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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14 июня 2017 года на территории ОЭЗ ППТ Липецк компания Viessmann торжественно открыла свой первый в России завод по производству водогрейных котлов для промышленного и производственного применения. Инвестиции в проект превысили 1,5 миллиарда рублей. В церемонии приняли участие президент совета директоров компании профессор доктор Мартин Виссманн, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, посол Германии в России Рюдигер фон Фрич, губернатор Липецкой области Олег Королев, специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества Сергей Шматко. На мероприятии присутствовало более 150 гостей. Мартин Виссманн обратился к собравшимся со следующими словами. Строительство этого завода является значимой инвестицией в российский рынок отопительной техники. Оно символизирует то огромное значение, которое мы придаем сотрудничеству с Россией, которая теперь для нас не только рынок сбыта, но и место расположения нашей производственной площадки. В настоящее время на заводе занято 54 сотрудника, к концу года штат планируется увеличить до 65 человек. Все сотрудники прошли обучение на предприятиях компании в Германии.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев в ходе церемонии открытия завода отметил, что Липецкая область является одним из самых динамично развивающихся регионов России, где широко применяются самые современные технологии в промышленности, АПК и других отраслях экономики. Создание благоприятного делового климата есть один из приоритетов для областной власти. Высокий инвестиционный рейтинг Липецкой области известен не только в России. Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона.

Появление на территории области такого крупного предприятия с мировым брэндом, как Viessmann, свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. За это мы благодарим наших партнеров и желаем им успешной работы на липецкой земле. Viessmann уже почти 20 лет представлена на российском рынке и имеет шесть сбытовых филиалов по всей стране. Новый завод в Липецкой области будет производить два типа промышленных котлов, трехходовой Vitomax мощностью до 6,75 мегаватта и двухходовой мощностью до 6 мегаватт.

Пресс-служба компании Viessmann
 
 
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14 июня 2017 года на территории ОЭЗ ППТ Липецк компания Viessmann торжественно открыла свой первый в России завод по производству водогрейных котлов для промышленного и...

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