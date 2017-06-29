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Экономический суд Могилевской области возбудил дело о банкротстве ОАО "Кировск-лен"

30.06.2017 17:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экономический суд Могилевской области возбудил дело о банкротстве ОАО «Кировск-лен».

В октябре 2014 года на территории предприятия в Кировске произошло крупное возгорание льнохранилища. В результате происшествия была уничтожена шоха с льнотрестой более чем на 4 млрд рублей (400 тыс. деноминированных рублей). По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение несовершеннолетних с огнем при курении. В отношении сторожа предприятия было возбуждено уголовное дело. Впоследствии экономическая ситуация на «Кировск-льне» только ухудшалась.

В марте 2016 года в отношении «Кировск-льна» было вынесено частное определение согласно закону об экономической несостоятельности (банкротстве), сообщил БелаПАН представитель Экономического суда Могилевской области Ян Клюев. «Делался вывод о том, что неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, в связи с чем судом был сделан вывод о необходимости принятия комплекса мер по досудебному оздоровлению данного предприятия», — рассказал Клюев, отметив, что, несмотря на частное определение суда, ровно через год предприятие пришло к банкротству, дело о котором было рассмотрено 21 июня.

По словам Клюева, по состоянию на 1 апреля дебиторская задолженность «Кировск-льна» составляла 270 тыс. рублей, кредиторская — 1.916 тыс. рублей, просроченная — почти 1.899 тыс. рублей. За первый квартал 2017 года чистый убыток достиг 69 тыс. рублей. Также на 1 апреля финансовые обязательства организации ровнялись 90% стоимости его активов.

Защитный период, введенный в отношении ОАО «Кировск-лен», продлится до 24 июля, после чего суд определит, какая процедура будет выбрана для него — санация или ликвидация.

 
 
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Защитный период, введенный в отношении ОАО "Кировск-лен", продлится до 24 июля, после чего суд определит, какая процедура будет выбрана для него - санация или...

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