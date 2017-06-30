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"Завезли столько хлама в страну". Лукашенко посоветовал России не закупать коров на Западе

30.06.2017 21:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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России надо разводить свой племенной скот, а не закупать на Западе. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Госсовета Союзного государства в Москве, сообщает РБК.


Фото: president.gov.by

Белорусский президент рассказал, что после эпидемии лейкоза в стране было уничтожено значительное поголовье коров, пришлось закупать на Западе.

«Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. В том числе больной скот. Никто скот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим», — цитирует белорусского президента РИА «Новости».

Лукашенко призвал Россию не уничтожать скот, так как это может отбросить сельское хозяйство на годы назад. «Корову за год не вырастишь: это не птица и не поросенок», — предостерег он.

«Я бы посоветовал и Владимиру Владимировичу, и премьер-министру монополизировать этот процесс (развитие животноводства)», — подчеркнул Лукашенко.

30 июня в Москве прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Также белорусский президент принял участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России и провел встречу с Владимиром Путиным.

 
 
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Белорусский президент рассказал, что после эпидемии лейкоза в стране было уничтожено значительное поголовье коров, пришлось закупать на Западе.

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