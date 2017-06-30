Беларусь и Россия заключили контрактов на $450 млн на Форуме регионов

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Беларусь и Россия в ходе IV Форума регионов, который прошел в Москве с 29 по 30 июня, заключили контрактов на 450 миллионов долларов, об этом сообщили в пятницу в эфире телеканала "Беларусь-1".



© Sputnik Екатерина Штукина Равные условия для бизнеса и современные технологии в АПК: итоги ВГС

Ранее замглавы МИД РФ заявлял, что стороны готовы к подписанию контрактов на сумму примерно в 400 миллионов долларов, при этом еще на этапе подготовки можно было говорить о 180-миллионных соглашениях.

Главной темой Форума регионов стало партнерство Беларуси и России в сфере высоких технологий и инноваций. В ходе выставки, приуроченной к Форуму, были представлены совместные белорусско-российские проекты в различных областях, включая информационные технологии и молодежные проекты.

Также в эти дни в российской столице состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства , в котором приняли участие президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин. Лидеры двух стран подписали девять постановлений, а также договорились работать над обеспечения равных условий для ведения бизнеса белорусских и российских компаний на рынках стран СГ.

Президенты также обсудили сотрудничество в сфере АПК и промышленной кооперации. Главы государств кроме того констатировали, что этот год уже отметился ростом товарооборота между двумя странами — на 30%.