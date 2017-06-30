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Беларусь и Россия заключили контрактов на $450 млн на Форуме регионов
30.06.2017 21:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Беларусь и Россия в ходе IV Форума регионов, который прошел в Москве с 29 по 30 июня, заключили контрактов на 450 миллионов долларов, об этом сообщили в пятницу в эфире телеканала "Беларусь-1".
© Sputnik Екатерина Штукина
Ранее замглавы МИД РФ заявлял, что стороны готовы к подписанию контрактов на сумму примерно в 400 миллионов долларов, при этом еще на этапе подготовки можно было говорить о 180-миллионных соглашениях.
Главной темой Форума регионов стало партнерство Беларуси и России в сфере высоких технологий и инноваций. В ходе выставки, приуроченной к Форуму, были представлены совместные белорусско-российские проекты в различных областях, включая информационные технологии и молодежные проекты.
Также в эти дни в российской столице состоялось
Президенты также обсудили сотрудничество в сфере АПК и промышленной кооперации. Главы государств кроме того констатировали, что этот год уже отметился ростом товарооборота между двумя странами — на 30%.
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Еще перед началом Форума шла речь о предварительных соглашениях на 180 миллионов, всего сумма контрактов оценивалась примерно в 400 миллионов.
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