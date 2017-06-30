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Лукашенко: Нам не нужны войны, революции, спекуляция на демократии и правах человека
01.07.2017 09:20 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем независимости, который страна будет
Александр Лукашенко отмечает, что 3 июля — это день нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее.
Белорусы шли к своей независимости через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений. Поэтому сегодня неизменным остается желание жить в свободном и мирном государстве.
«Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», — отмечает в поздравлении президент.
По его словам, Беларусь XXI века — стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития. Белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели.
«Пусть в каждом доме, каждой семье будет счастье, здоровье, благополучие и достаток. Процветания нашей родной Беларуси!», — пожелал Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем независимости, который страна будет отмечать 3 июля.
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