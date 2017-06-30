Лукашенко: Нам не нужны войны, революции, спекуляция на демократии и правах человека

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем независимости, который страна будет отмечать 3 июля . В поздравлении говорится, что эта дата является вехой в истории нации, которая определила ее судьбу и будущее, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко отмечает, что 3 июля — это день нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее.

Белорусы шли к своей независимости через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений. Поэтому сегодня неизменным остается желание жить в свободном и мирном государстве.

«Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», — отмечает в поздравлении президент.

По его словам, Беларусь XXI века — стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития. Белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели.

«Пусть в каждом доме, каждой семье будет счастье, здоровье, благополучие и достаток. Процветания нашей родной Беларуси!», — пожелал Александр Лукашенко.