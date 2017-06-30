На прошедшем в Москве заседании Высшего государственного совета Союзного государства были решены практически все вопросы, которые стояли на повестке дня белорусско-российских отношений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.



Фото: president.gov.by

«Были детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами», — цитирует главу государства его пресс-служба.

«Да, у нас с нашей братской Россией не всё всегда гладко. Но скажите, где и у кого всё гладко?» — задал риторический вопрос белорусский лидер.

«И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего», — добавил президент.

Президент отметил, что обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее реальную независимость.

«В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить. Именно поэтому Беларусь является сторонником межгосударственных интеграционных процессов. Ведь мы понимаем: обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее нашу реальную независимость!» — заявил президент.

Он пояснил, что речь идет о двусторонних отношениях Беларуси и России, взаимовыгодное сотрудничество которых охватывает все сферы жизни двух стран.

Весьма динамично также развивается взаимодействие с дружественной Китайской Народной Республикой. «И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России», — сказал президент.

«Наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом», — отметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, в последние годы вклад Беларуси в обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности в Европе получает все большее международное признание.