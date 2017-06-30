Президент рассказал, почему Беларусь вынуждена укреплять оборонную мощь

Ситуация в современном мире вынуждает Беларусь укреплять оборонную мощь страны и развивать военно-промышленный комплекс, заявил президент Александр Лукашенко 1 июля на торжественном собрании, посвященном Дню независимости. Глава государства призвал беречь сплоченность общества и безопасность страны, передает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент отметил, что в мире один за другим вспыхивают очаги напряженности, терроризм достигает некогда самых благополучных стран, а среди отдельных государств прочно укоренилось стремление решать спорные международные вопросы с помощью силовых методов.

«Все это вынуждает нас всемерно укреплять оборонную мощь Беларуси и развивать военно-промышленный комплекс, — сказал Александр Лукашенко. — Как вы понимаете, это недешево. И как бы нам ни было трудно, как бы ни было тяжело, не дай бог последние рубль и копейку отдавать на снаряды и оружие. Поэтому сегодня, я понимаю, непросто, трудно, но мы вынуждены заниматься обороной и безопасностью».

«Мы делаем все, чтобы наша армия стала еще более современной и сильной. На равных разговаривают только с теми государствами, которые способны за себя постоять. Это доказано нашей историей. Именно поэтому мы всеми силами будем беречь и защищать суверенитет и территориальную целостность белорусского государства», — заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что мир и стабильность достигаются не по волшебству — за этим огромные усилия тех, кому дорого Отечество. «Именно этим, а не хождением по проспектам или пустой говорильней на митингах достигается благополучие людей и согласие в нашем общем доме», — уверен Александр Лукашенко.

«Как зеницу ока мы обязаны беречь сплоченность общества и безопасность страны. Всеми силами должны препятствовать любым проявлениям экстремизма и насилия. Для этого есть только один путь: настраивать себя и своих детей на созидательный труд и хорошо помнить уроки истории», — добавил белорусский лидер.