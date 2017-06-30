ОБСЕ с 1 июля работает без генсека. Претендента на пост выдвигала и Беларусь

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 июля этого года продолжила свою работу без действующего генерального секретаря. Полномочия бывшего генсека Ламберто Занньера истекли 30 июня, а новый административный глава еще не назначен, поскольку страны-участницы пока не пришли к консенсусу по новой кандидатуре. Об этом сообщили в субботу ТАСС в ОБСЕ.



Постпред Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина. Фото пресс-службы ОБСЕ

«У ОБСЕ на сегодняшний день действительно нет генерального секретаря», — отметила заместитель главы отдела коммуникации и связей со СМИ Наташа Раякович.

По ее словам, процесс назначения генсека зависит от 57 государств-участников, которые должны прийти к консенсусному решению, и его возглавляет действующее австрийское председательство.

Посол Ламберто Занньер занимал пост генерального секретаря ОБСЕ с 1 июля 2011 года, в июле 2014 года он был избран на эту должность повторно, с продлением на дальнейшие три года. В итоге срок его нахождения на посту завершился 30 июня. Как сообщал ТАСС информированный источник в ОБСЕ, новым генеральным секретарем может стать бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.

Помимо Гремингера на пост генсека ОБСЕ от своей страны были выдвинуты постпред Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина , бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкка Канерва, бывший еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле.

Вакансии на ключевых постах

Вакантными с 1 июля остаются должности руководителей трех крупнейших и важнейших институтов ОБСЕ. Так, уже долгое время без своих глав работают Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Кроме того, истекли полномочия руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэля Линка.

Причиной отсутствия глав этих подразделений служит неспособность стран ОБСЕ определиться с подходящими кандидатами и прийти к общему решению.

На плечи австрийского председательства в ОБСЕ в этом году выпало немало трудностей в самой организации. Постоянный совет ОБСЕ лишь 1 июня после многомесячного согласования добился прорыва и принял бюджет организации на 2017 год. По словам самого Занньера, неспособность стран-участниц прийти к единому мнению демонстрирует раскол в организации. «Вопрос одного назначения вылился в сразу четыре назначения. Это ведет к так называемому пакетному решению, что и без того затрудняет принятие решения в столь сложной ситуации», — признавался Занньер агентству АПА.

ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии и нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов. Генсек ОБСЕ обеспечивает выполнение решений, контроль за управлением полевыми операциями, координацию между секретариатом, институтами организации.

Все государства — участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса. Они не носят юридически обязывающего характера, но имеют большое политическое значение. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.