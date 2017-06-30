Лукашенко: наша экономика осторожно выходит на положительную динамику

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Экономика Беларуси медленно и осторожно выходит на положительную динамику, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В субботу глава государства принял участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню Независимости.

"Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику", — приводит слова Лукашенко пресс-служба.

По мнению президента, два последних года были очень сложными, и многие белорусы ощутили это на себе. Однако народ проявил выдержку и "не поддался на пустые лозунги и призывы". "Мы, объединив усилия, каждый на своем месте, добросовестно выполняли свою работу. И вместе смогли переломить ситуацию!" — сказал Лукашенко.

"И это благодаря тому, что мы — абсолютно земной народ. Никто никогда ничего не сделает без неимоверного труда. И только тот, кто будет трудиться, сможет остаться наверху в этой жизни на этой планете. Ничего другого! Только труд, знания, образование", — продолжил президент.

Лукашенко подчеркнул, что главной ценностью является народ, а государственная политика подчинена одному принципу — все для блага человека. "Это — руководство к действию дня всех органов власти. Потому что республика является подлинно народной!" — сказал белорусский лидер.

Глава государства в очередной раз заявил о необходимости создания IT-страны. "Наша амбициозная, но достижимая цель — создать IT- страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам — с уверенностью смотреть в будущее", — сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что это не просто амбициозная задача, а задача на выживание. Он напомнил, что накануне президент России сказал, что если россияне и белорусы не решат ее, то судьбы у них нет. "И я с ним абсолютно согласен. Вы видите, в каком направлении развивается мир. Это не только водители не нужны в автомобилях — все будет перемещаться и летать без управления человека", — образно отметил глава государства.