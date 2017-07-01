Игорь Кожич. Фото: kali.by

Игорь Кожич назначен руководителем ИООО «Славкалий». Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, которое состоялось 30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Славкалия».

На работу в компанию Игорь Кожич пришел в 2016 году на должность заместителя директора по производству. С февраля текущего года исполнял обязанности директора.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года торжественно заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий», резидент Беларуси, учреждено английской компанией GCM Global Energy Plc в 2011 году. Основной целью ИООО «Славкалий» является реализация инвестиционного проекта между Беларусью и GCM Global Energy Plc по строительству горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн т хлорида калия на базе Нежинского участка (восточная часть) Старобинского месторождения калийных солей на территории Любанского района Минской области.