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Назначен руководитель компании "Славкалий"
01.07.2017 23:14 — Новости Экономики | Tut.by
Игорь Кожич назначен руководителем ИООО «Славкалий». Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, которое состоялось 30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Славкалия».
На работу в компанию Игорь Кожич пришел в 2016 году на должность заместителя директора по производству. С февраля текущего года исполнял обязанности директора.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года торжественно заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий», резидент Беларуси, учреждено английской компанией GCM Global Energy Plc в 2011 году. Основной целью ИООО «Славкалий» является реализация инвестиционного проекта между Беларусью и GCM Global Energy Plc по строительству горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн т хлорида калия на базе Нежинского участка (восточная часть) Старобинского месторождения калийных солей на территории Любанского района Минской области.
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На работу в компанию Игорь Кожич пришел в 2016 году на должность заместителя директора по производству. С февраля текущего года исполнял обязанности директора.
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