Посольство Украины в Беларуси готовит ноту о запрете въезда журналиста в страну

Журналисту «Украинской правды» Оксане Коваленко запрещен въезд на территорию Беларуси. Об этом сообщила сама Коваленко.



Фото: Facebook

«Сегодня ночью на пункте пропуска Терюха белорусские пограничники сняли меня с поезда Киев-Минск и сообщили, что мне запрещен въезд в Беларусь», — рассказала журналист. По ее словам, пограничники отказались объяснить причину запрета. Однако сама Коваленко смогла увидеть на мониторе, что инициатором запрета является РФ.

«И как мне сообщил белорусский пограничник, поскольку Россия и Беларусь являются „союзными государствами“, то мне запрещен въезд как в РФ, так и в Беларусь», — отметила Коваленко.

«Пограничники вывели меня из купе, опросили меня о цели моей поездки, когда я последний раз была в РФ и Беларуси, зачем-то сфотографировали меня, при этом сославшись на некий приказ, который не смогли показать. А потом сняли меня с поезда и через некоторое время посадили на поезд, следовавший в Киев», — рассказала Коваленко.

По ее словам, никаких документов о запрете въезда и сроке его действия журналисту не дали, а только поставили соответствующий штамп в паспорте.

«В Минске проходят переговоры между Украиной и РФ по Донбассу, поэтому странно, почему Беларусь как страна — якобы миротворец, запрещает въезд украинским журналистам. Потому что я уверена, что въезд в РФ и в Беларусь мне запрещен именно из-за журналистской деятельности» , — подчеркнула Коваленко.

Вместе с тем, первый вице-спикер Ирина Геращенко в комментарии под постом Коваленко в Facebook сообщила, что посольство Украины в Беларуси готовит ноту о запрете въезда журналиста.

«Наши действия регламентированы действущим законодательством», — пояснили TUT.BY в Госпогранкомитете Беларуси.

Отметим, Беларусь и Россия ратифицировали соглашение об обмене и фактическом объединении списков невъездных в конце 2015 года. Каждая страна формирует свой список самостоятельно. У нас за применение черного списка на практике отвечают КГБ, Госпогранкомитет и МВД. Соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли воспользоваться открытой границей между Беларусью и Россией для попадания в ту из стран, где их посчитали нежелательными.