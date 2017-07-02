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Мясникович пообещал Данкверту, что его в Беларуси никто не тронет
02.07.2017 21:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл – Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович пообещал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, что он может спокойно приезжать в республику, не боясь преследования.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мясникович провел краткую встречу с Данквертом в Москве на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства, который состоялся 30 июня. На ней был поднят вопрос о поставках белорусской пищевой продукции в РФ.
"Он согласился с тем, что документы, которые предъявляет белорусская сторона, в подтверждение качества товаров рассматриваются долго. С этим он согласился и обещал предпринять соответствующие шаги. Он тоже мне сказал: "Если бы не было того уголовного дела, я бы сам приехал, разобрался". Я сказал: "Не бойтесь, никто вас трогать не будет", – заявил Мясникович в эфире телеканала ОНТ.
В феврале текущего года в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Данкверта
Как заявил в мае текущего года министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, республика еще не сняла выдвинутые ранее претензии к главе Россельхознадзора Данкверту: доследственная проверка МВД продолжается.
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Беларусь еще не сняла выдвинутые ранее претензии к главе Россельхознадзора Данкверту: доследственная проверка МВД продолжается.
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