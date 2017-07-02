Мясникович пообещал Данкверту, что его в Беларуси никто не тронет

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович пообещал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, что он может спокойно приезжать в республику, не боясь преследования.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск еще не снял претензии к Данкверту: проверка МВД продолжается

Мясникович провел краткую встречу с Данквертом в Москве на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства, который состоялся 30 июня. На ней был поднят вопрос о поставках белорусской пищевой продукции в РФ.

"Он согласился с тем, что документы, которые предъявляет белорусская сторона, в подтверждение качества товаров рассматриваются долго. С этим он согласился и обещал предпринять соответствующие шаги. Он тоже мне сказал: "Если бы не было того уголовного дела, я бы сам приехал, разобрался". Я сказал: "Не бойтесь, никто вас трогать не будет", – заявил Мясникович в эфире телеканала ОНТ.

В феврале текущего года в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Данкверта необходимо возбудить уголовное дело за нанесение ущерба республике. Глава государства отметил, что ряд российских чиновников, не пускающих белорусскую продукцию на рынок РФ, имеют личную заинтересованность в этом. После этого МВД Беларуси начал доследственную проверку в отношении ряда чиновников Россельхознадзора.

Как заявил в мае текущего года министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, республика еще не сняла выдвинутые ранее претензии к главе Россельхознадзора Данкверту: доследственная проверка МВД продолжается.