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Мясникович: россияне будут у нас покупать только то, что им нужно

02.07.2017 21:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл – Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович полагает, что Россия будет приобретать у Беларуси только те товары и продукты, которые ей необходимы.

Мясникович: россияне будут у нас покупать только то, что им нужно
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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По его словам, что Россия и Беларусь объединялись в рамках единого экономического пространства, чтобы дополнять друг друга, а не создавать проблемы или конкуренцию. Страны должны совместно работать на перспективных направлениях.

"Не должно быть так, что ты купил у меня станок, потому что я его произвел. Покупать будут то, что надо российскому потребителю. И это будет стимулировать нас разрабатывать новые интересные решения", – рассказал Мясникович в эфире телеканала ОНТ.

Он также добавил, что специально для этого создаются новые кластерные структуры, которые будут определять перспективы внутреннего рынка двух стран.

"Высший госсовет отличился новизной решений, которые были приняты в промышленности, сельском хозяйстве. Были вскрыты новые подходы, например, в промышленности – инжиниринг, в сельском хозяйстве – совместные проекты в племенном деле и селекционной работе – все то, что определяет далеко идущую перспективу", – сообщил Мясникович.

 
Теги: Минск
 
 
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В РФ прошел форум регионов России и Беларуси, а также заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Михаил Мясникович в интервью телеканалу ОНТ...

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