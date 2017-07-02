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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июня – 3 июля 2017 года
03.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Всего 2 недели вторичный рынок жилья “продержался” без снижения цен.
Всего за первую половину 2017 года цены на вторичном рынке жилья опустились на 4,5 %.
Вернулись к своему минимальному значению и цены на первичном рынке. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,1% и составляет сейчас 1119 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Сокращение объёма предложения в весенние месяцы было крайне медленным, однако за последние 3 недели набрало ход – рынок сузился на три сотни объектов. По итогам минувшей недели число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,8%.
Быстрее других из базы вымывались 2-комнатные квартиры (-1,2%), "однушек" за неделю стало меньше на 0,7%. Что касается 3- и 4-комнатных квартир, то предложение в этих сегментах уменьшилось на 0,5% и 0,9%, соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 июля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Динамика цен по типам квартир не отличалась однородностью Рост цен зафиксирован у 1-комнатных (+0,1%) и 4-комнатных (+0,3%) квартир. “Двушки” и “трешки”, напротив, отметились снижением цен, которое составило 0,3% и 0,4%, соответственно.
Изменение цен в районах Минска на 3 июля выглядит следующим образом:
В пяти районах по итогам недели было зафиксировано снижение цен на квартиры. Впрочем, темпы были невысоки и не выходили за пределы -0,3%. Среди районов с ростом цен выделяется Центральный, где средняя цена за неделю выросла на 0,6%. За прошедший месяц в Партизанском, Советском и Центральном районах квартиры подорожали, в остальных – подешевели.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 696 $/м2 (+0,1%), Витебск – 536 $/м2 (без изменений), Гомель – 558 $/м2 (+0,3%), Гродно – 702 $/м2 (-0,7%), Могилев – 582 $/м2 (+0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,3% и составляет 2 853 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1431 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 817 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 26 июня по 3 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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