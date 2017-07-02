Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июня – 3 июля 2017 года

Всего за первую половину 2017 года цены на вторичном рынке жилья опустились на 4,5 %.

Всего 2 недели вторичный рынок жилья “продержался” без снижения цен. Индекс цен на квартиры в Минске снизился за последние 7 дней на 0,2% и находится сейчас у отметки в 1137 $/м 2 . Таким образом, цены вернулись к своему минимальному значению с начала 2017 года.

Вернулись к своему минимальному значению и цены на первичном рынке. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,1% и составляет сейчас 1119 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 июля следующим образом:

Быстрее других из базы вымывались 2-комнатные квартиры (-1,2%), "однушек" за неделю стало меньше на 0,7%. Что касается 3- и 4-комнатных квартир, то предложение в этих сегментах уменьшилось на 0,5% и 0,9%, соответственно.

Сокращение объёма предложения в весенние месяцы было крайне медленным, однако за последние 3 недели набрало ход – рынок сузился на три сотни объектов. По итогам минувшей недели число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,8%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 3 июля выглядит следующим образом:

Динамика цен по типам квартир не отличалась однородностью Рост цен зафиксирован у 1-комнатных (+0,1%) и 4-комнатных (+0,3%) квартир. “Двушки” и “трешки”, напротив, отметились снижением цен, которое составило 0,3% и 0,4%, соответственно.

В пяти районах по итогам недели было зафиксировано снижение цен на квартиры. Впрочем, темпы были невысоки и не выходили за пределы -0,3%. Среди районов с ростом цен выделяется Центральный, где средняя цена за неделю выросла на 0,6%. За прошедший месяц в Партизанском, Советском и Центральном районах квартиры подорожали, в остальных – подешевели.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 696 $/м2 (+0,1%), Витебск – 536 $/м2 (без изменений), Гомель – 558 $/м2 (+0,3%), Гродно – 702 $/м2 (-0,7%), Могилев – 582 $/м2 (+0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,3% и составляет 2 853 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru .

Киев:

· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1431 $/м2.

· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua .