МИНСК, 3 июл — Sputnik. Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

Пресс-служба регулятора сообщила в понедельник, что документы получены, зарегистрированы и находятся на рассмотрении. Как ожидается, процедура может занять три месяца.

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня 30 июня сообщил, что его инвестиционная компания VP Capital намерена приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им Сбербанка Украины. Чтобы покупка состоялась требуется одобрение различных регуляторов: национальных банков, антимонопольных органов и других, в юрисдикцию которых попадает сделка.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Сбербанк получил несколько привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет переговорные процессы в поиске наиболее выгодных для себя условий.