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"Не бойтесь, никто вас трогать не будет". Мясникович пригласил опального Данкверта в Беларусь

03.07.2017 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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2 июля в эфире канала ОНТ председатель Совета Республики Михаил Мясникович рассказал, что пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта приехать в Беларусь.

Мясникович и Данкверт встретились 30 июня во время Высшего госсовета Союзного государства и обсудили ситуацию с ограничениями поставок белорусской продукции на российский рынок.

— Он в какой-то степени признает, что где-то, когда выявляли тех, кто работает не совсем честно и порядочно, за компанию попали и те, кто не допускал нарушений, — рассказал Мясникович. — Я ему сказал, и он согласился, что тогда надо быстро отрабатывать назад.

По словам главы Совета Республики, Данкверт признал, что документы, которые предъявляет белорусская сторона в подтверждение качества товаров, Россельхознадзор рассматривает слишком долго, и обещал принять соответствующее решение.

— Он мне сказал, что если бы не было уголовного дела, он бы сам приехал разобрался. Я говорю: «Не бойтесь, никто вас трогать не будет», — рассказал Мясникович.

Напомним, уже два года между Беларусью и Россией тянется «продовольственный конфликт». Россельхознадзор периодически вводит ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК. 3 февраля 2017 года Александр Лукашенко заявил, что в отношении Данкверта надо возбудить уголовное дело.

«Все эти Данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских заводов. В конце марта Данкверт письменно ответил на вопросы белорусских правоохранителей, объяснив причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции из нашей страны. В последний раз «дело Данкверта» всплывало в СМИ в конце мая, когда глава МВД Игорь Шуневич заявил, что проверка продолжается.

 
 
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2 июля в эфире канала ОНТ председатель Совета Республики Михаил Мясникович рассказал, что пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта приехать в Беларусь.

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