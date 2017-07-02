Оппозиция отмечает День независимости акцией протеста в центре Минска

После официального парада — на акцию протеста. Один из лидеров оппозиции Николай Статкевич через социальные сети пригласил жителей страны отменить День независимости своей акцией «За мирную Беларусь». Несанкционированныйо митинг начался в 14.00 на Октябрьской площади.

TUT.BY ведет онлайн-трансляцию акции.

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В 14.00 на площади собрались около 50 человек. Среди них есть случайные прохожие, которые просто гуляли по проспекту, и около 20 журналистов. Региональные активисты оппозиции развернули растяжку «Баста».





Статкевич выступил перед собравшимися и сказал, что цель акции — «вызваліць і захаваць гэтую краіну». Опасностью для суверенитета Беларуси он назвал предстоящие военные учения «Запад-2017»

— Тысячы замежных вайскоўцаў з краіны, якая ваюе, апынуцца ў нас. І замест унутранай акупацыі мы можам атрымаць знешнюю, — заявил Статкевич.

Он призвал всех идти «привычным маршрутом» — до площади Независимости.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 14.10 собравшиеся (около 100 человек) двинулись по проспекту Независимости. Участники акции кричат «Жыве Беларусь!». В колонках играет "Ляпис Трубецкой".





Николай Статкевич традиционно не подавал заявки на проведение акции протеста 3 июля, а лишь за пять дней уведомил Мингорисполком о своем желании собрать митинг в центре столицы.

«Мы выйдем в День освобождения Минска, чтобы освободить себя, освободить свои души от предательства, холуйства и лжи. Освободим себя, освободим страну», — объяснял политик цель акции.