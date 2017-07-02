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Порошенко поздравил Лукашенко с Днем независимости и напомнил о визите в Киев
03.07.2017 18:02 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко направил Александру Лукашенко поздравительное послание по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Об этом
Петр Порошенко отметил динамику сотрудничества между Украиной и Беларусью, в том числе в торгово-экономической сфере. «Эффективная координация совместных усилий по реализации задач практического характера способствует успешной имплементации договоренностей, достигнутых во время нашей встречи в апреле. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», — отметил в письме президент Украины.
Напомним, Петр Порошенко
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Президент Украины Петр Порошенко направил Александру Лукашенко поздравительное послание по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Об этом сообщает...
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