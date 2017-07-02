Порошенко поздравил Лукашенко с Днем независимости и напомнил о визите в Киев

Президент Украины Петр Порошенко направил Александру Лукашенко поздравительное послание по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Петр Порошенко отметил динамику сотрудничества между Украиной и Беларусью, в том числе в торгово-экономической сфере. «Эффективная координация совместных усилий по реализации задач практического характера способствует успешной имплементации договоренностей, достигнутых во время нашей встречи в апреле. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», — отметил в письме президент Украины.

Напомним, Петр Порошенко побывал в Беларуси с официальным визитом в конце апреля 2017 года. Вместе с Александром Лукашенко он посетил Чернобыльскую АЭС и храм в агрогородке Лясковичи, где два президента зажгли свечи в память о жертвах чернобыльской аварии. Во время визита Порошенко сообщил, что Лукашенко принял его приглашение посетить Киев летом этого года.