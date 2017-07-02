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В Минск приехал спецдокладчик ООН по правам человека, которого Беларусь не признает
03.07.2017 21:46 — Новости Экономики | Tut.by
Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти приехал в Минск. Он примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в белорусской столице 5−9 июля. Харашти прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ,
Приехав в Минск, Харашти высказал сожаление, что осуществляет этот визит не в качестве спецдокладчика ООН. Тем не менее, он сможет озвучить свою позицию относительно ситуации с правами человека в Беларуси на официальной площадке: в качестве приглашенного эксперта 6 июля Харашти выступит на параллельном мероприятии во время 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Спецдокладчик ООН высказал надежду, что участие в таком мероприятии, как сессия ПА ОБСЕ, станет первым шагом к признанию официальным Минском его мандата странового спецдокладчика ООН.
Напомним, белорусские власти не признают мандат спецдокладчика ООН по правам человека в нашей стране, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечают на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.
14 июня Беларусь
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Харашти прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ.
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