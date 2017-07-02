В Минск приехал спецдокладчик ООН по правам человека, которого Беларусь не признает

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти приехал в Минск. Он примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в белорусской столице 5−9 июля. Харашти прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».



Миклош Харашти

Приехав в Минск, Харашти высказал сожаление, что осуществляет этот визит не в качестве спецдокладчика ООН. Тем не менее, он сможет озвучить свою позицию относительно ситуации с правами человека в Беларуси на официальной площадке: в качестве приглашенного эксперта 6 июля Харашти выступит на параллельном мероприятии во время 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Спецдокладчик ООН высказал надежду, что участие в таком мероприятии, как сессия ПА ОБСЕ, станет первым шагом к признанию официальным Минском его мандата странового спецдокладчика ООН.

Напомним, белорусские власти не признают мандат спецдокладчика ООН по правам человека в нашей стране, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечают на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.

14 июня Беларусь призвала Совет ООН по правам человека упразднить мандат спецдокладчика. Ее поддержала российская дипломатия, заявив, что белорусский сюжет в Совете ООН по правам человека носит заказной, политизированный характер и не имеет ничего общего с заботой о соблюдении прав человека в стране.