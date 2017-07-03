С января по май в Гомельской области создано более 300 новых предприятий

Годовой план по созданию новых предприятий по итогам пяти месяцев выполнен почти на 45%. Всего в 2017-м запланировано открыть 700 организаций.

В производственной сфере в январе-мае зарегистрировано 97 предприятий. К примеру, производство строительных металлических конструкций и их частей открыто в Гомеле. Также новые субъекты хозяйствования занимаются грузоперевозками, оптовой торговлей, выполнением строительных работ.

Больше всего новых организаций появилось в Гомеле — 171, 27 предприятий зарегистрировано в Гомельском районе, 16 — в Речицком, по 13 в Жлобинском и Мозырском, по 10 в Калинковичском и Светлогорском.

В комитете экономики облисполкома отметили, что в рамках госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» в бюджете области на поддержку предпринимательства на 2017 год предусмотрено 770 тыс. рублей.

— Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого предпринимательства по нескольким направлениям. Это субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также субсидии для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). Данные виды поддержки предоставляются на конкурсной основе. Важное условие — реализация субъектами малого предпринимательства инвестиционных и бизнес-проектов по таким направлениям, как создание, развитие производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий, — пояснили специалисты.

Очередной конкурс инвестиционных и бизнес-проектов объявлен комитетом экономики с 4 июля по 4 августа 2017 года. Еще один вид поддержки — предоставление субсидии (без проведения конкурса) для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией.

Помощь и поддержку предпринимателям региона также оказывают восемь центров поддержки предпринимательства и два инкубатора малого предпринимательства. В каждом районе созданы специальные комиссии по развитию предпринимательства и созданию новых производств.

Всего же в регионе функционируют свыше 36,5 тысяч субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Налоговые платежи данной категории за январь-май составили более 166 млн рублей. Доля их поступлений в доходах бюджетов всех уровней превысила 18%.