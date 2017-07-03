В Беларуси изменился порядок уплаты таможенных платежей

МИНСК, 4 июл — Sputnik. В Беларуси с 4 июля 2017 года изменяется порядок уплаты таможенных платежей, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

С этой даты, независимо от таможни, в которой будет осуществлено таможенное оформление (декларирование) товаров, уплата таможенных платежей, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, должна производиться на единые счета Минской центральной таможни.

"Этот порядок распространяется на уплату и зачисление всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, в том числе при декларировании товаров физическими лицами", — проинформировали в ГТК.

В частности, такой порядок будет действовать при уплате физлицами:

таможенных сборов за совершение таможенных операций, таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;- утилизационного сбора;

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физлицами в иностранной валюте).

В ГТК привели реквизиты, по которым с 4 июля можно уплатить таможенные сборы:

Национальный банк Республики Беларусь, БИК банка NBRBBY2X- № BY12NBRB36009200000080000000 (код валюты 933, белорусские рубли);

№ BY20NBRB36009200000010000000 (код валюты 840, доллары США);

№ BY05NBRB36009200000020000000 (код валюты 978, евро).

В ведомстве добавили, что плательщики в расчетных документах на уплату в поле "УНП бенефициара" следует указывать УНП Минской центральной таможни — 100420574.С 1 июля 2017 года платежи можно внести посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС "Расчет").

"Денежные средства, уплаченные юрлицами и ИП до 4 июля 2017 года, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены", — добавили в ГТК.

Там также проинформировали, что с 4 июля для возврата денежных средств следует обращаться в Минскую центральную таможню.