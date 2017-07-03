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В Беларуси изменился порядок уплаты таможенных платежей
04.07.2017 09:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. В Беларуси с 4 июля 2017 года изменяется порядок уплаты таможенных платежей, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
© Sputnik/ Виктор Толочко
С этой даты, независимо от таможни, в которой будет осуществлено таможенное оформление (декларирование) товаров, уплата таможенных платежей, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, должна производиться на единые счета Минской центральной таможни.
"Этот порядок распространяется на уплату и зачисление всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, в том числе при декларировании товаров физическими лицами", — проинформировали в ГТК.
В частности, такой порядок будет действовать при уплате физлицами:
В ГТК привели реквизиты, по которым с 4 июля можно уплатить таможенные сборы:
В ведомстве добавили, что плательщики в расчетных документах на уплату в поле "УНП бенефициара" следует указывать УНП Минской центральной таможни — 100420574.С 1 июля 2017 года платежи можно внести посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС "Расчет").
"Денежные средства, уплаченные юрлицами и ИП до 4 июля 2017 года, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены", — добавили в ГТК.
Там также проинформировали, что с 4 июля для возврата денежных средств следует обращаться в Минскую центральную таможню.
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С 4 июля все платежи, независимо от места декларирования товаров, производятся на единые счета Минской центральной таможни. С 1 июля доступны платежи через ЕРИП.
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