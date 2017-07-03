Почему Франция не пошла по пути Великобритании и США, а выбрала президентом глобалиста и либерала Эммануэля Макрона? Как его правление изменит Францию? Что значили для двусторонних отношений с этой страной весенние протесты в Беларуси и их подавление? Обо всем этом, а также о том, как привлечь французского инвестора и туриста, мы спросили у посла Франции в Беларуси Дидье Канесса.





Дипломат приехал в Беларусь прошлой осенью. Он свободно говорит по-русски. В его кабинете — несколько картин, на самой большой — сражение Наполеона при Прейсиш-Эйлау.

Феномен Макрона

Мы встречаемся с послом сразу после выборов у него на родине — президентских и парламентских. Триумфатором обеих кампаний стал молодой политик Эммануэль Макрон и его новая партия «Вперед, Республика!». Макрон победил соперницу Марин Ле Пен с двукратным перевесом, а его партия получила абсолютное большинство мест в парламенте.

— Он не такой новичок в политике, как многим кажется, — говорит посол. — С 2012 по 2014 год он был № 2 в администрации президента, а затем — министром экономики. А это одна из самых важных должностей во французском правительстве.

Но Канесс соглашается, что восхождение Макрона на пост президента было стремительным.

— Люди хотели обновления системы и Макрон пришелся здесь как раз кстати. У него очень развито политическое чутье, он почувствовал, что разница между левыми и правыми силами уже не так актуальна для людей. В течение 30 последних лет правое правительство сменялось левым, но проблемы, которые волновали французское общество: неравенства, безработицы и уровня доходов оставались нерешенными, говорит дипломат.





— Французы выбирали между популистской политикой закрытости общества, которую предлагала Марин Ле Пен — выход из еврозоны, протекционизм и узкий подход к национальной идентичности, и политикой открытости миру, глобализации, политикой лидирующей роли Франции в Евросоюзе.

Интересуемся, чем особенно французское общество, которое выбрало глобализацию с серьезным перевесом, в сравнении с англичанами и американцами, которые проголосовали за Брексит и Дональда Трампа, то есть пошли по другому пути.

— Франция традицонно открыта миру, она играла лидирующую роль в строительстве Евросоюза. Французы толерантны. Каждый четвертый француз сегодня имеет мигрантов у себя в корнях. Это один из факторов, объясняющий победу Макрона.

Партия нового президента — социально-либеральная, говорит посол. От нее ожидают повышения гибкости экономики, в частности — реформы трудового кодекса.

— У нас сейчас очень строгие правила, которые, например, усложняют процедуру увольнения. Из-за этого предприятия не берут людей на работу, зная, что потом уволить их будет трудно.





Вторая цель — вернуть конкурентоспособность французской экономики в мире, сократить процент отчислений из фонда заработной платы, развивать бизнес с высокой добавленной стоимостью и снизить дефицит госбюджета.

Во внешней политике Макрон хочет вернуть Франции центральное место в тандеме с Германией в строительстве Европы, говорит посол. В частности, президент хочет усилить политику обороны и безопасности ЕС, зону евро, найти механизмы защиты от излишеств глобализации.

— Это реформа защиты внешних границ Евросоюза, реформа миграционной политики и процедуры предоставления убежища. Естественно, это и продолжение борьбы с терроризмом.

Макрон поддержал приверженность Франции Нормандскому формату урегулирования конфликта в Украине (четырехсторонняя переговорная рамка Киев-Москва-Берлин-Париж).

Но французский президент вдохновил не всех. Явка на президентских и особенно на парламентских выборах была рекордно низкой в этом году. Больше половины избирателей остались дома и в первом, и во втором туре.

— В некоторой степени французы недооценивали роль парламента, у нас ведь президентская республика. — объясняет Дидье Канесс. — Сыграло роль, что после первого тура парламентских выборов было ясно, что партия Макрона получит значительное большинство.





Более глубокой причиной неявки многих людей на участки посол назвал растущее недоверие французов к институтам представительской демократии.

— Люди перестали верить в то, что политики принесут им лучшую жизнь. Другие избиратели хотят более прямой демократии, непосредственного участия в политике. Еще у нас нет графы «против всех». Сидеть дома — это как проголосовать против всех.

С другой стороны, французы — очень политический народ, говорит дипломат: ни одного семейного ужина не проходит без обсуждения политики.

— Французы очень социально активны, особенно если хотят протестовать против чего-то. Очень любят выйти на улицу, устроить демонстрацию. Между властью и обществом идет постоянный диалог, который иногда принимает форму конфликта. Но есть механизм, чтобы решать проблемы.

Франция не одобряет репрессии, но хочет диалога

Этой весной белорусы неожиданно поступили по-французски и вышли протестовать по всей стране. Но власть ответила иначе, чем обычно происходит во Франции. Как это повлияло на отношения Парижа и Минска?

— Франция не одобряет репрессии против протестных движений. Это была диспропорциональная реакция, это было нарушением Беларусью свободы собраний и ассоциаций. Мы сразу же озвучили нашу озабоченность.

Канесс говорит, что у Франции и Евросоюза идет с Минском открытый и искренний диалог по правам человека. Но иногда этот диалог становится критичным, добавляет дипломат. Париж в том числе беспокоит существование смертной казни в Беларуси.

— Смертная казнь противоречит человеческому достоинству. Эта мера никаким образом не влияет на сокращение преступности, так как дает устрашающего эффекта.

При этом Канесс говорит, что для Франции важно вовлечь Беларусь и стимулировать, подтолкнуть ее к прогрессу по правам человека.

Как привлечь французского инвестора и туриста

В 2016 году, по данным французской таможни, которые цитирует посол, экспорт Франции упал на 28%, импорт из Беларуси сократился на 78%.

— Это была общая тенденция. Товарооборот между всем Евросоюзом и Беларусью упал примерно так же. Наша доля на белорусском рынке осталась стабильной — около 1%. Но с начала года у нас рост, объем экспорта Франции в Беларусь вырос на 20%.

Дипломат считает это следствием того, что в Беларуси оживляется экономическая активность.

— Франции есть что предложить Беларуси: у нас есть высокие технологии, оборудование, которые востребованы в модернизации белорусской промышленности. Это особенно видно в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, поставках медицинского оборудования, а в сферах переработки нефти и отходов.



В СМИ появлялась информация о возможных конкретных инвестпроектах вроде прихода в Беларусь французского гостиничного бренда Accor или покупки компанией Danone третьего завода в нашей стране . Посол переадресует вопросы об этих планах в сами компании.

— Но есть реальные истории успеха. Недавно проходил третий молочный форум, мы приняли делегацию из Франции с предприятиями, которые на 90% оснастили оборудованием Несвижский завод детского питания. Renault занимает первое место в Беларуси по продаже новых машин — около 35% рынка.

Посол отмечает, что весь мир соревнуется за приход инвесторов.

— Их интересует макроэкономическое будущее страны, бизнес-климат, сложность законодательства и уровень бюрократизации.

Франция — один из мировых лидеров в атомной энергетике, некоторые из станций находятся у границ Бельгии, Германии и Люксембурга. Спрашиваем, как удалось избежать споров с соседями, которые сейчас есть у Беларуси с Литвой.

— Надо завоевать доверие, быть прозрачными, сотрудничать с организациями, которые проверяют безопасность, вроде МАГАТЭ. Важно вырабатывать с соседними странами процедуры по обмену информацией и координации мер реагирования в случае инцидентов.

В завершение спрашиваем Дидье Канесса, который уже успел поездить по регионам Беларуси, чего нам не хватает для привлечения французских и других туристов. Во Францию ежегодно приезжают 70 млн иностранных туристов (при населении в 67 млн), цель — 100 млн к 2020 году. Посол говорит, что наш потенциал — в природе.

— Нужно суметь предложить разнообразие туристических услуг, поднять ценность историко-архитектурного наследия и заповедников, пущ и лесов. Одно дело иметь природные заповедники, другое — чтобы там были тропинки, велодорожки, ресторанчики, места для отдыха. Чтобы люди могли там чем-то заниматься, а не только приехать на автобусе, посетить музей и уехать (смеется). Другие факторы — качество приема и туристической инфраструктуры, гостиниц и ресторанов. Еще один способ привлечь туристов — культурное влияние, например, музеи и разные фестивали.



