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Госсекретарь США поздравил Беларусь с Днем независимости

04.07.2017 11:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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От лица американского народа госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил народ Беларуси с Днем независимости.


Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

«Соединенные Штаты остаются привержены работе с правительством и народом Беларуси по поддержанию суверенитета и независимости страны, укреплению демократических институтов и обеспечению фундаментальных свобод, а также содействию росту экономики», — говорится в заявлении.

Он также отметил, что США с Беларусью продолжат работу по продвижению взаимных интересов наших двух стран «посредством дипломатического и межличностного взаимодействия».

«В этот важный день я желаю народу Беларуси, чтобы год был мирным и процветающим», — добавил госсекретарь США.

 
 
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"В этот важный день я желаю народу Беларуси, чтобы год был мирным и процветающим", - добавил госсекретарь США.

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