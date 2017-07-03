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Госсекретарь США поздравил Беларусь с Днем независимости
04.07.2017 11:07 — Новости Экономики | Tut.by
От лица американского народа госсекретарь США Рекс Тиллерсон
«Соединенные Штаты остаются привержены работе с правительством и народом Беларуси по поддержанию суверенитета и независимости страны, укреплению демократических институтов и обеспечению фундаментальных свобод, а также содействию росту экономики», — говорится в заявлении.
Он также отметил, что США с Беларусью продолжат работу по продвижению взаимных интересов наших двух стран «посредством дипломатического и межличностного взаимодействия».
«В этот важный день я желаю народу Беларуси, чтобы год был мирным и процветающим», — добавил госсекретарь США.
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"В этот важный день я желаю народу Беларуси, чтобы год был мирным и процветающим", - добавил госсекретарь США.
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