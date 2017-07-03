Госсекретарь США поздравил Беларусь с Днем независимости

От лица американского народа госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил народ Беларуси с Днем независимости.



Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

«Соединенные Штаты остаются привержены работе с правительством и народом Беларуси по поддержанию суверенитета и независимости страны, укреплению демократических институтов и обеспечению фундаментальных свобод, а также содействию росту экономики», — говорится в заявлении.

Он также отметил, что США с Беларусью продолжат работу по продвижению взаимных интересов наших двух стран «посредством дипломатического и межличностного взаимодействия».

«В этот важный день я желаю народу Беларуси, чтобы год был мирным и процветающим», — добавил госсекретарь США.