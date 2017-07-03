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Беларусь в мае сократила поставки топлива в Украину

04.07.2017 11:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Беларусь в мае 2017 года сократила поставки автомобильного топлива в Украину, свидетельствуют данные украинской консалтинговой группы "А-95".

Беларусь в мае сократила поставки топлива в Украину
© Sputnik Виталий Аньков
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Украина традиционно является для Беларуси наиболее премиальным рынком для поставок автомобильного топлива — бензина, дизтоплива, авиационного керосина. На долю Украины в разные годы приходилось до трети экспортных отгрузок белорусских НПЗ.

По данным "А-95", в мае Беларусь поставила в Украину 210,4 тысячи тонн дизтоплива, что на 22% меньше, чем в мае 2016 года. При этом белорусские поставки, которые осуществляются традиционно по железной дороге, в мае заместили те объемы дизтоплива, которые Украина получает трубопроводами. Также сообщается, что Беларусь в мае служила местом перевалки российских ресурсов: из общего объема российских поставок 23 тысячи тонн были перегружены в железнодорожные цистерны в Гомеле.

В мае Беларусь поставила в Украину 81 тысячу тонн автомобильных бензинов, что на 29% меньше по сравнению с маем 2016 года.

В мае 2017 года белорусские НПЗ также выступали единственным поставщиком мазута в Украину, они поставили все 10,8 тысячи тонн продукта, покупателями выступили украинские предприятия электроэнергетики.

Также стало известно о том, что в июле на украинском рынке появится сжиженный газ производства Мозырского НПЗ. Его поставщиком выступит украинский трейдер "УПК Коммерц", который во вторник 4 июля выставляет на собственной электронной площадке Petroleum Trading Platform партию в 42 тонны с отгрузкой не позднее 11 июля.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Поставки бензинов снизились более чем на четверть, дизтоплива – на 22%. В то же время в июле Минск начинает поставки сжиженного газа.

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