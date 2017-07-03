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Лукашенко назначил Исаченко губернатором Минской области

04.07.2017 12:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.


Анатолий Исаченко. Фото: mogilev-region.gov.by

«Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Анатолий Исаченко всю соответствующую работу знает по вертикали и имеет необходимый опыт.

«Я очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось. На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать», — добавил Александр Лукашенко.

Ожидается, что 5 июля кандидатура Анатолия Исаченко будет предложена на сессии Минского областного Совета депутатов для утверждения в должности председателя облисполкома.

До настоящего времени Анатолий Исаченко работал в должности помощника президента Беларуси — инспектора по Минской области. На эту должность он был назначен в декабре 2016 года.

Напомним, 24 мая прелдыдущий глава Минской области, Семен Шапиро был освобожден от должности председателя Миноблисполкома в связи с переходом на другую работу. 20 мая он стал председателем Федерации хоккея.

Справка TUT.BY

Анатолий Исаченко родился в 1966 году в деревне Кузнец Клинцовского района Брянской области.

В 1988 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2005-м — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Первое место работы — старший инженер колхоза «Советская Белоруссия» в Горецком районе Могилевской области.

Затем занимал различные руководящие должности, а с 2008 по 2014 год был заместителем председателя Могилевского облисполкома.

В 2014—2016 годах — председатель Могилевского областного Совета депутатов.
Награжден медалью «За трудовые заслуги».

 
 
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До настоящего времени Анатолий Исаченко работал в должности помощника президента Беларуси - инспектора по Минской области.

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