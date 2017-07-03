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Лукашенко назначил Исаченко губернатором Минской области
04.07.2017 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета, сообщает
«Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области», — сказал президент.
Глава государства отметил, что Анатолий Исаченко всю соответствующую работу знает по вертикали и имеет необходимый опыт.
«Я очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось. На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать», — добавил Александр Лукашенко.
Ожидается, что 5 июля кандидатура Анатолия Исаченко будет предложена на сессии Минского областного Совета депутатов для утверждения в должности председателя облисполкома.
До настоящего времени Анатолий Исаченко работал в должности помощника президента Беларуси — инспектора по Минской области. На эту должность он был назначен
Напомним, 24 мая прелдыдущий глава Минской области, Семен Шапиро
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До настоящего времени Анатолий Исаченко работал в должности помощника президента Беларуси - инспектора по Минской области.
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