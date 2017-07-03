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Налога на богатство в Беларуси не будет, но налогообложение недвижимости может измениться

04.07.2017 12:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Налога на богатство в Беларуси не будет, но налогообложение недвижимости может измениться. Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.


Сергей Наливайко. Скриншот видео

«В мировой практике налогом на богатство, роскошь облагаются, как правило, объекты недвижимости. В нашей республике в отношении таких объектов уплачиваются налог на недвижимость и земельный налог. Поэтому вопрос о введении налога на богатство министерством не рассматривался», — отметил Сергей Наливайко.

Другой вопрос — это определение справедливой стоимости, с которой производится исчисление налогов на имущество. Как показывает международный опыт, налогообложение недвижимости на основе кадастровой стоимости (рыночной стоимости, полученной в результате массовой оценки) является более прогрессивным и эффективным, обратил внимание министр.

«Поэтому дальнейшее реформирование системы налогообложения Беларуси должно предусматривать изменение подходов к налогообложению недвижимого имущества в зависимости от ценности объекта недвижимости. Это возможно только после проведения в республике массовой кадастровой оценки объектов недвижимости», — уточнил Сергей Наливайко.

По его словам, данный вопрос прорабатывается, однако на это потребуется время, поскольку проведение оценки всех объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, — это сложный и длительный процесс.

 
 
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"В мировой практике налогом на богатство, роскошь облагаются, как правило, объекты недвижимости. В нашей республике в отношении таких объектов уплачиваются налог...

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