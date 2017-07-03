Проблемные кредиты не рассасываются, несмотря на усилия властей

Доля проблемных активов белорусских банков в мае 2017 года снизилась до 13,6% после годового максимума 14,2% — на конец апреля. По статданным Нацбанка , за май в абсолютном выражении проблемные активы сократились на 334 млн рублей.

На 1 июня проблемные активы составляли 5,132 млрд рублей, что всего на 0,16% ниже, чем на начало года.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами

Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того, констатирует Нацбанк , реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий. «В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).

Планируется, что классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года будет пересмотрена . Также планируется пересмотреть подходы к определению необслуживаемых (проблемных) активов.