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Проблемные кредиты не рассасываются, несмотря на усилия властей
04.07.2017 12:45 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков в мае 2017 года снизилась до 13,6% после годового максимума 14,2% — на конец апреля. По
На 1 июня проблемные активы составляли 5,132 млрд рублей, что всего на 0,16% ниже, чем на начало года.
За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами
Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того,
Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).
Планируется, что классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года
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На 1 июня проблемные активы составляли 5,132 млрд рублей, что всего на 0,16% ниже, чем на начало года.
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