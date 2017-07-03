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Проблемные кредиты не рассасываются, несмотря на усилия властей

04.07.2017 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Доля проблемных активов белорусских банков в мае 2017 года снизилась до 13,6% после годового максимума 14,2% — на конец апреля. По статданным Нацбанка, за май в абсолютном выражении проблемные активы сократились на 334 млн рублей.

На 1 июня проблемные активы составляли 5,132 млрд рублей, что всего на 0,16% ниже, чем на начало года.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами

Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того, констатирует Нацбанк, реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий. «В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).

Планируется, что классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года будет пересмотрена. Также планируется пересмотреть подходы к определению необслуживаемых (проблемных) активов.

 
 
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На 1 июня проблемные активы составляли 5,132 млрд рублей, что всего на 0,16% ниже, чем на начало года.

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