Прокопеня намеревается купить украинскую «дочку» Сбербанка

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня намерен приобрести Паритетбанк, а в дальнейшем и «Сбербанк» Украины.

По данным СМИ, инвестиционная компания Прокопени VP Capital подала необходимые документы для согласования сделки соответствующим регуляторам, и они уже зарегистрированы в Национальном банке Украины.

Пакет документов будет рассматриваться в течение трех месяцев, согласно пунктам законодательства.

Паритетбанк занимает 15-ю строчку в республике Беларусь, его активы в 1 квартале 2017 года достигли 350 млн рублей, а обязательства – свыше 250 миллионов рублей.

Бизнесмен намерен выкупить 99,83% акций, принадлежащих Беларуси, за 50 млн долларов, остальные 0,17% акций распределены в настоящее время между 2565 акционерами. В интервью TUT.BY Прокопеня подчеркнул, что сделки будут реализованы только и исключительно в случае их согласования органами власти и регуляторами, в юрисдикцию которых входят эти сделки.

Украинский «Бербанк» – это на 100% дочерняя компания «Сбербанка» России.

По состоянию на 1 октября 2016 года активы «Сбербанка» Украины составляют около 1,5 млрд долларов. Региональная сеть банка насчитывает 150 отделений. Ранее сообщалось, что банк является собственником около 150 объектов недвижимости. В общей сложности услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов. Ранее сообщалось, что заявку на покупку Сбербанка Украины также подавали Norvik Banka Григория Гусельникова и Саид Гуцериев. Интересно, что Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. При этом каждый из них имеет и собственные проекты.