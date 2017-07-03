На торгах 4 июля рубль укрепился только к евро

На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 июля состоялись первые в этом месяце торги валютами. Белорусский рубль продолжил снижаться по отношению к доллару, но несколько укрепился к евро.

Доллар вырос на BYN0,0029 — до 1,9442 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0072 — до 2,2071 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0107 — до 3,2812 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.