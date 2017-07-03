Владельцы сети «Соседи» выразили намерение приобрести магазины «Белмаркет», которыми управляет российская инвестиционная компания A1, входящая в «Альфа Групп». Об этом TUT.BY рассказали ритейлер и финансист и подтвердил один из участников сделки.





«На рынке [ритейла] обсуждается очень интересная сделка: слияние „Соседей“ и „Белмаркета“. Если стороны договорятся, то появится очень сильный игрок. В перспективе он может отойти крупной российской сети», — сказал собеседник.

«Некоторое время назад мы получили предложение о покупке со стороны сети магазинов „Соседи“, однако на текущий момент решения о продаже компании нет», — сказали TUT.BY в пресс-службе A1. От других комментариев там отказались. В «Соседях» не удалось получить комментариев.

«Я считаю, что вероятность сделки составляет 5%. Одни хотят продаться задорого, у других нет столько денег», — говорит собеседник, знакомый с одним из участников сделки. «Сделка может быть профинансирована за счет банковских кредитов», — парирует финансист.

«БелМаркет» начала работу в Беларуси в конце 2007 года. Инвестиции такими компаниями, как A1 осуществляются, как правило, на 5−7 лет — далее следует выход. В конце 2012 года топ-менеджмент A1 заявлял , что в течение 2−3 лет выйдет из белорусской розничной сети.

«Поскольку „Белмаркет“ — динамично развивающаяся сеть с хорошими финансовыми показателями, мы постоянно чувствуем интерес к себе со стороны других игроков на рынке ритейла, так же, как и сами рассматриваем возможности роста за счет приобретений других сетей», — отметили TUT.BY в пресс-службе А1.

«БелМаркет» — это «start up на чрезвычайно перспективном рынке крупной продуктовой розницы в Беларуси» с использованием аналогичного опыта создания лидера российского продуктового ритейла — компании «Перекресток», говорится на сайте A1. «БелМаркет» покупает, арендует и строит магазины «шаговой доступности» в жилых кварталах в Минске, областных и районных центрах республики.

Изначально A1 планировала построить в Беларуси сеть из 128 магазинов. В настоящее время 71 универсам «Белмаркет» работает в 16 городах Беларуси. Количество сотрудников — 3134, говорится на сайте компании. «Соседи» объединяют 68 магазинов в 15 городах. Там работает около 3 тысяч человек. Что касается географии, то опорные точки находятся в Минске (50 «Соседей» и 29 «Белмаркетов»). Правда, у «Белмаркета» есть еще 18 торговых объектов в Могилеве, 6 — в Гродно, 5 — в Жодино.

Соинвестором проекта выступала Международная финансовая корпорация (IFC), которая выделила в 2009 году кредит в размере 16 млн долларов. «Мы уже вышли из этого проекта. У нас пока нет фокуса на белорусский продуктовый ритейл», — сказали в IFC.

«Белорусская розница сейчас уже не такая привлекательная как раньше. Кризисы в стране отразились на доходах продавцов и покупателей. Можно выжить, только объединив усилия», — резюмирует участник рынка.