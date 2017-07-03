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МИД: Спецдокладчик ООН приехал в Беларусь как частное лицо, мы не признаем его мандата
04.07.2017 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Спецдокладчик ООН Миклош Харасти прибыл в белорусскую столицу как частное лицо для участия во внепрограммных мероприятиях сессии ПА ОБСЕ, и это не влияет на позицию Минска о непризнании мандата Харасти. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя приезд спецдокладчика в Беларусь по просьбе TUT.BY.
— Принимая у себя дома столь авторитетное международное мероприятие, Беларусь взяла на себя определенные обязательства, в том числе в отношении широкого круга его участников. Это общепринятая международная практика, — сообщили в МИД.
По словам пресс-секретаря ведомства, Харасти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика, потому что в отношении спецдокладчиков есть особая процедура. Она включает в себя запрос от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и получения официального согласия принимающей стороны.
— Беларусь не согласовывала визита г-на Харасти в качестве специального докладчика Совета ООН по правам человека. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы не признаем страновой мандат по Беларуси и не намерены с ним сотрудничать. Поэтому нахождение г-на Харасти в Беларуси следует рассматривать как рядовой случай: он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ.
Сам Харасти в эти часы участвует в Параллельном форуме гражданского общества в Минске, где он успел прокомментировать заявление МИД. Он подтвердил, что прибыл в Беларусь в качестве приглашенного эксперта на мероприятия ПА ОБСЕ.
— Хотя это не прогресс по признанию моего мандата, это все-таки прогресс в толерантности [к нему]. И это дает надежду. Я здесь, чтобы научиться большему, пообщаться с разными сторонами. Я думаю, что после этого визита правительство все-таки будет улучшать позиции [гражданского общества].
Он пояснил, что речь не идет о прогрессе в ситуации с правами человека в Беларуси, но «нельзя не отметить прогресс с тем, что раньше меня здесь не было, а теперь я здесь».
Основную роль в организации приезда Харасти в Минск, по его словам, сыграл замглавы Парламентской Ассамблеи Кент Харстедт, который в последние годы возглавляет миссии наблюдателей ОБСЕ на белорусских выборах.
Во вступительном Харасти также отметил, что «не стоит путать временные политические послабления со стороны властей со системным прогрессом в вопросе ценностей».
— При этом я очень тронут всем, что я вижу в стране. Минск — фантастический, величественный и очень европейский город. Надеюсь, что скоро смогу вернуться в страну в своем официальном качестве.
Председатель Ассамблеи НПО Беларуси Сергей Мацкевич рассказал, что Харасти даже прошел в аэропорту Минска по «правительственному коридору».
14 июня Беларусь
Однако СПЧ ООН
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Сам Миклош Харасти тем не менее считает свой приезд прогрессом.
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