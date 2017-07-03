МИД: Спецдокладчик ООН приехал в Беларусь как частное лицо, мы не признаем его мандата

Спецдокладчик ООН Миклош Харасти прибыл в белорусскую столицу как частное лицо для участия во внепрограммных мероприятиях сессии ПА ОБСЕ, и это не влияет на позицию Минска о непризнании мандата Харасти. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя приезд спецдокладчика в Беларусь по просьбе TUT.BY.



Дмитрий Мирончик. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Принимая у себя дома столь авторитетное международное мероприятие, Беларусь взяла на себя определенные обязательства, в том числе в отношении широкого круга его участников. Это общепринятая международная практика, — сообщили в МИД.

По словам пресс-секретаря ведомства, Харасти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика, потому что в отношении спецдокладчиков есть особая процедура. Она включает в себя запрос от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и получения официального согласия принимающей стороны.

— Беларусь не согласовывала визита г-на Харасти в качестве специального докладчика Совета ООН по правам человека. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы не признаем страновой мандат по Беларуси и не намерены с ним сотрудничать. Поэтому нахождение г-на Харасти в Беларуси следует рассматривать как рядовой случай: он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ.

Сам Харасти в эти часы участвует в Параллельном форуме гражданского общества в Минске, где он успел прокомментировать заявление МИД. Он подтвердил, что прибыл в Беларусь в качестве приглашенного эксперта на мероприятия ПА ОБСЕ.



Миклош Харасти на Параллельном форуме гражданского общества в Минске 4 июля, фото: TUT.BY

— Хотя это не прогресс по признанию моего мандата, это все-таки прогресс в толерантности [к нему]. И это дает надежду. Я здесь, чтобы научиться большему, пообщаться с разными сторонами. Я думаю, что после этого визита правительство все-таки будет улучшать позиции [гражданского общества].

Он пояснил, что речь не идет о прогрессе в ситуации с правами человека в Беларуси, но «нельзя не отметить прогресс с тем, что раньше меня здесь не было, а теперь я здесь».

Основную роль в организации приезда Харасти в Минск, по его словам, сыграл замглавы Парламентской Ассамблеи Кент Харстедт, который в последние годы возглавляет миссии наблюдателей ОБСЕ на белорусских выборах.

Во вступительном Харасти также отметил, что «не стоит путать временные политические послабления со стороны властей со системным прогрессом в вопросе ценностей».

— При этом я очень тронут всем, что я вижу в стране. Минск — фантастический, величественный и очень европейский город. Надеюсь, что скоро смогу вернуться в страну в своем официальном качестве.

Председатель Ассамблеи НПО Беларуси Сергей Мацкевич рассказал, что Харасти даже прошел в аэропорту Минска по «правительственному коридору».

14 июня Беларусь призвала Совет ООН по правам человека упразднить мандат спецдокладчика. Ее поддержала российская дипломатия, заявив, что белорусский сюжет в Совете ООН по правам человека носит заказной, политизированный характер и не имеет ничего общего с заботой о соблюдении прав человека в стране.

Однако СПЧ ООН решил продлить мандат спецдокладчика по Беларуси 23 июня. За принятие этого решения в Женеве проголосовали 18 стран, 8 — против, 21 — воздержались. Миклош Харасти занимает свой пост с 2012 года, в июне начался его последний годовой срок на этом посту.