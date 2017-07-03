Сегодня президент назначил Анатолия Исаченко главой Минской области. TUT.BY поговорил с бывшими коллегами и подчиненными чиновника, чтобы узнать о его результатах работы и личных качествах. Как характеризуют Исаченко и чем его опыт будет полезен Минской области — в материале.





Анатолий Исаченко родился в 1966 году в деревне Кузнец Клинцовского района Брянской области. В 1988 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2005-м — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Первое место работы — старший инженер колхоза «Советская Белоруссия» в Горецком районе Могилевской области. Затем занимал различные руководящие должности в Могилевской области.

С 2004 по 2008 год занимал пост председателя Кировского райсполкома, с 2008 по 2014 год был заместителем председателя Могилевского облисполкома. В 2014—2016 годах — председатель Могилевского областного Совета депутатов. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

Личные и деловые качества

Бывшие коллеги Исаченко сходу отмечают его умение разбираться в людях.

«У него чуйка на людей — этого не отнять. У также него талант вычленить главное и видеть самое важное в любом вопросе», — говорит собеседник TUT.BY, работавший с Исаченко в Кировском районе.

«Если он говорил, что этот человек такой-то или такой-то — то это так и оказывалось. Никогда в людях не ошибался», — подтверждает другой коллега Исаченко, который взаимодействовал с ним по линии Облсовета.

Новый глава Минской области осторожен в выборе своего окружения. При этом с подчиненными он вежлив и не злопамятен.

«Он всегда мог помочь. И если подчиненный где-то провинился, то он этого потом не вспоминал постоянно, как это часто у нас бывает», — добавляет собеседник.

Дела и поступки

Когда Исаченко был главой Кировского района, то по его инициативе построили мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Он находится в деревне Борки, где в 1942 году нацисты уничтожили 1800 местных жителей.

«И он любое дело доводил до конца. Например, на должности председателя Могилевского облсвета он курировал областные Дожинки и делал не так, чтобы замазать глаза, а чтобы осталось надолго», — говорит бывшая подчиненная Исаченко.

На работе в Облсовете он также курировал выполнение президентского указа № 100. Суть документа заключается в сносе ветхих и брошенных домов на селе. В конечном итоге эта земля вводилась в севооборот.

«Проезжая по Могилевской области, вы уже не найдете столько разваленных домов в деревнях. Будем думать, что и в Минской области исчезнут заросшие дома и неогороженные кладбища», — рассказывает собеседник.

Происхождение и семья

Анатолий Исаченко женат, у него есть взрослые сын и дочь, а также внуки.

«У него очень хорошие дети и жена. Очень интеллигентные люди. Одним словом, надежный тыл», — рассказывают нам.

Отметим, что Исаченко — еще один высокий чиновник, который родился в России.

«Ой, этого не чувствовалось и даже речь у него горецкая (диалект Горецкого района Могилевской области. — TUT.BY)», — успокаивает наш собеседник.