Возможна ли отмена роуминга между Беларусью и Россией без административного ресурса?

Отмена роуминга зависит как от действия мобильных операторов, так и от гармонизации законодательства между странами. Это следует из ответов операторов связи России и Беларуси по следам предложения, рассмотренного на прошлой неделе первыми лицами двух стран.



Фото: Ведомости

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн), оператор оказывает услуги связи для своих клиентов в Беларуси через сети местных партнеров, работающих там. «Оптимизация [тарифов] зависит как от местных партнеров, так и от гармонизации законодательства, в том числе телекоммуникационного, в рамках ЕАЭС», — отметила пресс-секретарь компании Анна Айбашева.

«Возможность корректировки цен зависит не только от российских операторов, но и от роуминговых партнеров. Помимо тарифов на роуминг, серьезным препятствием является стоимость завершения трафика на белорусские сети — уже длительное время ставки белорусских операторов существенно выше среднерыночных», — сказали в пресс-службе «Мегафона».

Еще один участник рынка заявил, что «на самом деле вопрос уже давно педалируется, но операторы каждый со своей колокольни защищают узкие экономические интересы». «Пока реальным видится решение [вопроса] на политическом и законодательном уровнях», — считает собеседник TUT.BY.

В пресс-службах МТС и «Велкома» отказались от комментариев.

На минувшей неделе на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко поддержал инициативу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, предложившей министрам связи проработать вопрос по отмене роуминга между Россией и Беларусью по аналогии с Евросоюзом. Страны ЕС с 15 июня отменили плату за роуминг внутри союза для абонентов европейских компаний мобильной связи.

Страны Европы отменили роуминг, но для белорусов связь в них подорожала

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков также назвал отмену роуминга в ЕС хорошим примером для подражания в Союзном государстве, но он считает, что «мобильные операторы с неохотой пойдут на это».

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза, но все зависит именно от операторов.

В 2016 году министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов заявил, что цены на роуминг в рамках ЕАЭС могут приблизиться к нулю к 2019−2020 годам.