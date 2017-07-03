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Возможна ли отмена роуминга между Беларусью и Россией без административного ресурса?
04.07.2017 15:49 — Новости Экономики | Tut.by
Отмена роуминга зависит как от действия мобильных операторов, так и от гармонизации законодательства между странами. Это следует из ответов операторов связи России и Беларуси по следам предложения,
Как рассказали
«Возможность корректировки цен зависит не только от российских операторов, но и от роуминговых партнеров. Помимо тарифов на роуминг, серьезным препятствием является стоимость завершения трафика на белорусские сети — уже длительное время ставки белорусских операторов существенно выше среднерыночных», — сказали в пресс-службе «Мегафона».
Еще один участник рынка заявил, что «на самом деле вопрос уже давно педалируется, но операторы каждый со своей колокольни защищают узкие экономические интересы». «Пока реальным видится решение [вопроса] на политическом и законодательном уровнях», — считает собеседник TUT.BY.
В пресс-службах МТС и «Велкома» отказались от комментариев.
На минувшей неделе на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко
Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков также назвал отмену роуминга в ЕС
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза, но все зависит именно от операторов.
В 2016 году министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов заявил, что цены на роуминг в рамках ЕАЭС могут приблизиться к нулю к 2019−2020 годам.
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Возможность корректировки цен зависит не только от российских операторов, но и от роуминговых партнеров. Уровень межоператорских тарифов пока не позволяет...
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