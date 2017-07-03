МНС: вводить новые налоги в 2018 году не планируется

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Вводить в 2018 году новые налоги в Беларуси не планируется, заявил министр по налогам и сборам республики Сергей Наливайко.



© Фото: из личного архива Виктора Прокопени IT-бизнесмен Прокопеня заплатит рекордные $1,4 млн подоходного налога

Как ранее сообщал Sputnik, в своей предвыборной программе Александр Лукашенко, вновь победивший на президентских выборах, пообещал в течение пяти лет не вводить новые налоги. Свою позицию по облегчению налоговой нагрузки и упрощению налогового администрирования глава государства подтвердил и в последнем послании парламенту и народу.

"Министерство по налогам и сборам продолжает руководствоваться принципами действующего моратория на введение новых налогов и повышение ставок. С 2018 года не планируется появление новых налогов", – заявил Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БелТА .

По его словам, также не будут повышаться ставки уже действующих налогов. Исключение составят случаи, когда ставки налогов, установленных в белорусских рублях, периодически индексируются.

Налога на богатство не будет

Наливайко также проинформировал, что в республике не планируется вводить налог на богатство.

Введение дифференцированной шкалы (в зависимости от размера доходов) подоходного налога обсуждается в Беларуси уже не первый год. Республика довольно давно перешла с прогрессивной на плоскую шкалу подоходного налога: его ставка составляет 13% и одинакова для всех, кроме работников предприятий – резидентов Парка высоких технологий.

По словам Наливайко, может измениться подход к налогу на недвижимость.



© Sputnik Владимир Федоренко От Чижа до Пузикова: топ-5 белорусских неплательщиков налогов

"В мировой практике налогом на богатство, роскошь облагаются, как правило, объекты недвижимости. В нашей республике в отношении таких объектов уплачиваются налог на недвижимость и земельный налог. Поэтому вопрос о введении налога на богатство министерством не рассматривался", – сказал министр.

Он обратил внимание, что международный опыт использует для налогообложения недвижимости ее кадастровую стоимость, поэтому налоговая система Беларуси будет постепенно двигаться к этому. Но здесь необходимо провести массовую кадастровую оценку объектов недвижимости, уточнил министр.

По его словам, данный вопрос прорабатывается, однако на это потребуется время, поскольку проведение оценки всех объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, – это сложный и длительный процесс.

Подоходный налог не изменится

МНС не считает необходимым менять ставку подоходного налога. С 2015 года она составляет в Беларуси 13%. До этого ставка изменялась в 2009 году, тогда была введена единая ставка в размере 12% вместо прогрессивной шкалы (9-30% в зависимости от размера доходов).

"Вопрос о целесообразности повышения ставки подоходного налога либо введения прогрессивной школы ставок должен рассматриваться комплексно с учетом всех обстоятельств. По нашему мнению, в настоящее время изменение ставок подоходного налога является преждевременным", – отметил Наливайко.

По НДС пока непонятно

Наливайко также отметил, что МНС ищет резервы для снижения общей ставки НДС, однако конкретных решений пока нет.

"Они находятся в стадии проработки. Мы смотрим на то, чтобы налоговые ставки были конкурентны, но я бы хотел отметить, что у нас, к примеру, самый лояльный порядок возврата сумм превышения налога на добавленную стоимость по сравнению с другими странами, причем не только странами ЕАЭС. В мире немного стран найдется, где есть более выгодные условия по возврату, так что здесь не все так однозначно", – сказал министр.



© Sputnik / Виктор Толочко МНС не исключает снижения ставки НДС в ближайшие три года

Наливайко добавил, что сейчас эти вопросы обсуждаются с участием Минфина и других госорганов.

Он также рассказал, что для снижения общей ставки НДС рассматривается много вариантов, в том числе меры по совершенствованию применения 10-процентной ставки НДС, а также по отмене ограничений по вычетам по налогу на добавленную стоимость внутри страны. "Но это рабочие варианты, которые находятся в стадии проработки, и пока рано говорить, какая финальная точка будет поставлена", — сказал министр.

Новое для игорного бизнеса

Наливайко сообщил, что в 2018 году МНС предлагает не увеличивать налоговую нагрузку на игорный бизнес.

"Если говорить о налогообложении, то, по нашему мнению, на следующий год не стоит ставки налога за объекты игорного бизнеса ни увеличивать, ни индексировать. Мы будем выступать с таким предложением, чтобы не ухудшать условия деятельности субъектов хозяйствования, поскольку в настоящее время игорный бизнес переживает не самые лучшие времена", – отметил он.



© Sputnik Екатерина Лызлова Ставки сделаны

Вместе с тем, уточнил Наливайко, в скором будущем планируется отменить регистрацию игорного оборудования в налоговых органах. Вместо этого она будет осуществляться в Мониторинговом центре по игорному бизнесу.

Кроме этого, МНС предлагает предусмотреть уменьшение ставки налога на игорный бизнес на 50%, если субъект хозяйствования, занимающийся игорным бизнесом, будет осуществлять деятельность менее 15 календарных дней в налоговом периоде.

"Политику можно охарактеризовать следующим образом: игорному бизнесу быть, но под жестким контролем государства. Поэтому существуют такие моменты, как единый список самоограничившихся, обязательный вход по паспортам в игорные заведения", – добавил министр.

Наливайко также проинформировал, что планируется запретить посещение и игры в казино лицам младше 21 года. Сейчас этот порог составляет 18 лет.

"Понимая важность поднятого вопроса, МНС поддерживает предложение по увеличению возрастного порога для посещения игорных заведений и установлению запрета на допуск в игорное заведение лиц, не достигших 21-летнего возраста", – отметил министр.

По его словам, МНС рассматривает деятельность в сфере игорного бизнеса как социально опасную, поскольку у некоторых посетителей казино возникает игровая зависимость.