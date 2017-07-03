ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МНС: вводить новые налоги в 2018 году не планируется

04.07.2017 16:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Вводить в 2018 году новые налоги в Беларуси не планируется, заявил министр по налогам и сборам республики Сергей Наливайко.

МНС: вводить новые налоги в 2018 году не планируется
© Фото: из личного архива Виктора Прокопени
IT-бизнесмен Прокопеня заплатит рекордные $1,4 млн подоходного налога

Как ранее сообщал Sputnik, в своей предвыборной программе Александр Лукашенко, вновь победивший на президентских выборах, пообещал в течение пяти лет не вводить новые налоги. Свою позицию по облегчению налоговой нагрузки и упрощению налогового администрирования глава государства подтвердил и в последнем послании парламенту и народу.

"Министерство по налогам и сборам продолжает руководствоваться принципами действующего моратория на введение новых налогов и повышение ставок. С 2018 года не планируется появление новых налогов", – заявил Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БелТА

По его словам, также не будут повышаться ставки уже действующих налогов. Исключение составят случаи, когда ставки налогов, установленных в белорусских рублях, периодически индексируются.

Налога на богатство не будет

Наливайко также проинформировал, что в республике не планируется вводить налог на богатство.

Введение дифференцированной шкалы (в зависимости от размера доходов) подоходного налога обсуждается в Беларуси уже не первый год. Республика довольно давно перешла с прогрессивной на плоскую шкалу подоходного налога: его ставка составляет 13% и одинакова для всех, кроме работников предприятий – резидентов Парка высоких технологий. 

По словам Наливайко, может измениться подход к налогу на недвижимость.

МНС: вводить новые налоги в 2018 году не планируется
© Sputnik Владимир Федоренко
От Чижа до Пузикова: топ-5 белорусских неплательщиков налогов

"В мировой практике налогом на богатство, роскошь облагаются, как правило, объекты недвижимости. В нашей республике в отношении таких объектов уплачиваются налог на недвижимость и земельный налог. Поэтому вопрос о введении налога на богатство министерством не рассматривался", – сказал министр. 

Он обратил внимание, что международный опыт использует для налогообложения недвижимости ее кадастровую стоимость, поэтому налоговая система Беларуси будет постепенно двигаться к этому. Но здесь необходимо провести массовую кадастровую оценку объектов недвижимости, уточнил министр.

По его словам, данный вопрос прорабатывается, однако на это потребуется время, поскольку проведение оценки всех объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, – это сложный и длительный процесс.

Подоходный налог не изменится

МНС не считает необходимым менять ставку подоходного налога. С 2015 года она составляет в Беларуси 13%. До этого ставка изменялась в 2009 году, тогда была введена единая ставка в размере 12% вместо прогрессивной шкалы (9-30% в зависимости от размера доходов). 

"Вопрос о целесообразности повышения ставки подоходного налога либо введения прогрессивной школы ставок должен рассматриваться комплексно с учетом всех обстоятельств. По нашему мнению, в настоящее время изменение ставок подоходного налога является преждевременным", – отметил Наливайко.

По НДС пока непонятно

Наливайко также отметил, что МНС ищет резервы для снижения общей ставки НДС, однако конкретных решений пока нет.

"Они находятся в стадии проработки. Мы смотрим на то, чтобы налоговые ставки были конкурентны, но я бы хотел отметить, что у нас, к примеру, самый лояльный порядок возврата сумм превышения налога на добавленную стоимость по сравнению с другими странами, причем не только странами ЕАЭС. В мире немного стран найдется, где есть более выгодные условия по возврату, так что здесь не все так однозначно", – сказал министр.

МНС: вводить новые налоги в 2018 году не планируется
© Sputnik / Виктор Толочко
МНС не исключает снижения ставки НДС в ближайшие три года

Наливайко добавил, что сейчас эти вопросы обсуждаются с участием Минфина и других госорганов. 

Он также рассказал, что для снижения общей ставки НДС рассматривается много вариантов, в том числе меры по совершенствованию применения 10-процентной ставки НДС, а также по отмене ограничений по вычетам по налогу на добавленную стоимость внутри страны. "Но это рабочие варианты, которые находятся в стадии проработки, и пока рано говорить, какая финальная точка будет поставлена", — сказал  министр.

Новое для игорного бизнеса

Наливайко сообщил, что в 2018 году МНС предлагает не увеличивать налоговую нагрузку на игорный бизнес. 

"Если говорить о налогообложении, то, по нашему мнению, на следующий год не стоит ставки налога за объекты игорного бизнеса ни увеличивать, ни индексировать. Мы будем выступать с таким предложением, чтобы не ухудшать условия деятельности субъектов хозяйствования, поскольку в настоящее время игорный бизнес переживает не самые лучшие времена", – отметил он.

МНС: вводить новые налоги в 2018 году не планируется
© Sputnik Екатерина Лызлова
Ставки сделаны

Вместе с тем, уточнил Наливайко, в скором будущем планируется отменить регистрацию игорного оборудования в налоговых органах. Вместо этого она будет осуществляться в Мониторинговом центре по игорному бизнесу.

Кроме этого, МНС предлагает предусмотреть уменьшение ставки налога на игорный бизнес на 50%, если субъект хозяйствования, занимающийся игорным бизнесом, будет осуществлять деятельность менее 15 календарных дней в налоговом периоде. 

"Политику можно охарактеризовать следующим образом: игорному бизнесу быть, но под жестким контролем государства. Поэтому существуют такие моменты, как единый список самоограничившихся, обязательный вход по паспортам в игорные заведения", – добавил министр.

Наливайко также проинформировал, что планируется запретить посещение и игры в казино лицам младше 21 года. Сейчас этот порог составляет 18 лет.

"Понимая важность поднятого вопроса, МНС поддерживает предложение по увеличению возрастного порога для посещения игорных заведений и установлению запрета на допуск в игорное заведение лиц, не достигших 21-летнего возраста", – отметил министр.

По его словам, МНС рассматривает деятельность в сфере игорного бизнеса как социально опасную, поскольку у некоторых посетителей казино возникает игровая зависимость.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налога на богатство не будет, ставку подоходного налога менять не планируется. МНС снизит налоговую нагрузку на игорный бизнес, но запретит лицам младше 21 года...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Возможна ли отмена роуминга между Беларусью и Россией без административного ресурса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика