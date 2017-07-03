Новые налоги в Беларуси вводить не планируют

В Беларуси не будут вводить новые налоги, в том числе налог на богатство, не планируется и повышение действующих ставок.

Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .

Он отметил, что МНС руководствуется принципами действующего моратория на введение новых налогов и повышение ставок. Однако возможна индексация ставок, установленных в белорусских рублях.

Наливайко привел следующие цифры: за пять месяцев 2017 года в консолидированный бюджет собрано Br9 млрд, в том числе в республиканский - Br3,9 млрд, в местные бюджеты - Br5,1 млрд. Темп роста доходов консолидированного бюджета в текущих ценах составил 108,1% (рост на Br0,7 млрд), в том числе республиканского бюджета - 107% (рост на Br0,3 млрд), местных бюджетов - 109% (рост на Br0,4 млрд).

Налог на богатство и недвижимость. Что касается налога на богатство, который действует в других странах на объекты недвижимости, то в Беларуси такие объекты облагаются налогом на недвижимость и земельным налогом. Министр отметил, что зарубежный прогрессивный опыт введения прогрессивного налог на основе кадастровой стоимости в нашей стране требует реформирования системы налогообложения и подхода к налогообложению на недвижимость в зависимости от ценности этой недвижимости. А для этого необходимо провести массовую кадастровую оценку объектов, на что потребуется один-два года.

Декрет №3. При пересмотре этого документа планируется сделать акцент на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов, то есть, на людей, ведущих асоциальный образ жизни. В данное время предпринимаются все меры, направленные на трудоустройство таких людей и вовлечение его в нормальный процесс взаимодействия с государством.

Ставка НДС. МНС рассматривает варианты снижения общей ставки НДС в Беларуси, чтобы выйти на уровень партнеров по ЕАЭС, но конкретных решений пока нет. Налоговые ставки должны быть конкурентны, но в Беларуси сегодня самый лояльный порядок возврата сумм превышения налога на добавленную стоимость по сравнению с другими странами, причем не только странами ЕАЭС.

«В мире немного стран найдется, где есть более выгодные условия по возврату, так что здесь не все так однозначно», – отметил Наливайко. Тем не менее, ведется поиск резервов для снижения общей ставки НДС.

«Мы должны понимать, что НДС - это один из бюджетообразующих налогов, по итогам пяти месяцев его доля около 30%. Здесь всякого рода ошибки будут очень дорого стоить в прямом смысле этого слова, поэтому мы будем подходить к этому очень взвешенно и выдержанно», – подчеркнул министр.

Упрощение условий бизнеса. Министр отметил, что уже разработан проект документа по созданию в стране института налоговых консультантов. «Налоговый консультант – это тот посредник, который компетентен, грамотен, профессионален, обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для взаимодействия с налоговой службой. Внедрение института налоговых консультантов – это мировая практика», – сказал Наливайко.

Более подробную информацию, анализ вопроса и комментарии экспертов читайте в статье на сайте БДГ в конце дня.

Фото: БЕЛТА