Нынешняя тенденция скромного роста экономики может продолжиться в случае соблюдения нефтяных договоренностей между Беларусью и Россией, и обеспечить белорусам заметный прирост реальных зарплат, рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?, проведенном при поддержке Европейского Союза.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Внешнеторговый оптимизм

Анализируя нынешнее состояние экономики, Чубрик отметил, что впервые за долгие годы драйвером экономического роста у нас являются внешние рынки. Еще один позитив, связанный с внешним сектором, с 2015 года темпы падения неэнергического импорта были больше, чем неэнергетического экспорта — но потом экспорт начал расти и рост идет более высокими темпами, чем неэнергетический импорт. В первом квартале 2017 года темпы сравнялись. «Это, на мой взгляд, позитивно, это первая ласточка того, что началось какое-то восстановление внутреннего спроса, ведь большая часть этого импорта — промежуточный импорт», — констатировал эксперт.





Второй важнейший момент в том, что последние два квартала у Беларуси заметно улучшились условия торговли — темпы роста цен неэнергетического экспорта заметно выше темпов роста цен неэнергетического импорта. До этого три года подряд условия ухудшались — импорт дешевел медленнее экспорта. «Это значимая нагрузка на нашу внешнюю торговлю. Сейчас ситуация поменялась и это улучшает наш торговый баланс», — объяснил директор Исследовательского центра ИПМ.

Чубрик также обратил внимание на сложившееся рекордное положительное сальдо торговли услугами. Здесь свой вклад внесли так традиционно ориентированные на экспорт услуги — транспортные, так и активно развивающиеся ИТ-услуги и переориентировавшиеся на экспорт из-за снижения спроса внутри страны строители. «Фактически по итогам прошлого года и первого квартал сальдо торговли услугами позволяло полностью компенсировать дефицит торговли товарами», — отметил эксперт.





В итоге ситуация с платежным балансом выглядит довольно оптимистично — в прошлом году дефицит был порядка 3% ВВП, по итогам первого квартала — чуть больше 2%. Чубрик отметил, что, по предварительным расчетам Нацбанка, за второй квартал — дефицит также чуть больше 2%. «То есть это целиком финансируемый дефицит и обусловлен он целиком долговыми операциями», — добавил он.

Позитив есть, но с учетом очень тесной и увеличивающейся зависимости роста белорусской экономики от роста российской, надо понимать, что рост быстрее российского возможен только если Беларусь станет очень конкурентоспособной на этом рынке, считает эксперт. «А таких желающих довольно много. За место на этом рынке придется бороться. То есть в среднесрочной перспективе, без радикальных изменений нашей экономической модели и без выхода на другие рынки, мы сможем расти примерно теми же темпами, что и Россия», — пояснил он. А все прогнозы по соседней стране — не слишком оптимистичны, давая экономике РФ в среднем около 1,5% роста. Самый пессимистичный прогноз — и вовсе меньше 1%. «Потолок их прогноза и потолок для нас в среднесрочной перспективе — 1,7% в год», — отметил Чубрик.

Зарплата — плюс, работа — минус

Для Беларуси он представил два варианта прогноза на 2018 год, базовый (он реализуем при поставке из России 23 млн тонн нефти в год) и альтернативный (18 млн тонн). Экспорт нефтепродуктов составит соответственно 17,4 млн тонн и 12,7 млн. При этом прирост ВВП прогнозируется в 2018 году на уровне 2,7% по базовому сценарию и 0,5% — по альтернативному. Весьма оптимистично выглядит прирост реальных доходов населения — 8,1% и 7,3%.

При этом ни один из сценариев не гарантирует белорусам заветные «попиццот» даже в следующем году: средняя зарплата в четвертом квартале 2018 года просчитывается на уровне 481 и 475 долларов соответственно. То есть в декабре зарплата должна примерно приблизиться к эквиваленту 500 долларов, которые президент требует обеспечить еще в нынешнем году.





Однако, отметил Чубрик, все это произойдет на фоне падения занятости (минус 2,3% по базовому сценарию и минус 2,4% — по альтернативному). «Здесь играет роль и демография, и динамика ВВП и продолжение нынешней тенденции сокращения занятости. Если предположить, что занятость не сократится, зарплата будет расти медленнее», — предупредил эксперт.

Еще одно важное условия зарплатного благополучие — среднегодовой курс на уровне 1,95 рубля за доллар.