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Глава МИД Польши: У нас больше нет идеологической войны с Беларусью
04.07.2017 17:51 — Новости Экономики | Tut.by
Отношения Минска и Варшавы удалось стабилизировать, чего нельзя сказать об отношениях Польши и Украины. Об этом рассказал глава польского МИД Витольд Ващиковский в
— Нам удалось стабилизировать отношения с Беларусью. Это не будут легкие отношения, но сегодня между нашими государствами нет идеологической войны.
Вместе с тем, министр отметил, что обострились исторические споры у Польши с другой соседкой — Украиной.
— Наше послание очень ясно: С Бандерой вы в Европу не войдете. Мы говорим об этом как громко, так и негласно.
Кроме того Ващиковский заявил, что «ворота Европы» будут открыты Киеву только после того, как будет окончательно будет решен вопрос с равными правами для польского меньшинства.
Несмотря на то, что Варшава, как и другие европейские столицы,
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Отношения Минска и Варшавы удалось стабилизировать, чего нельзя сказать об отношениях Польши и Украины.
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