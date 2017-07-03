Глава МИД Польши: У нас больше нет идеологической войны с Беларусью

Отношения Минска и Варшавы удалось стабилизировать, чего нельзя сказать об отношениях Польши и Украины. Об этом рассказал глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью изданию «Wsieci».



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— Нам удалось стабилизировать отношения с Беларусью. Это не будут легкие отношения, но сегодня между нашими государствами нет идеологической войны.

Вместе с тем, министр отметил, что обострились исторические споры у Польши с другой соседкой — Украиной.

— Наше послание очень ясно: С Бандерой вы в Европу не войдете. Мы говорим об этом как громко, так и негласно.

Кроме того Ващиковский заявил, что «ворота Европы» будут открыты Киеву только после того, как будет окончательно будет решен вопрос с равными правами для польского меньшинства.

Несмотря на то, что Варшава, как и другие европейские столицы, раскритиковала подавление весенних протестов в Беларуси, Польша быстрее других стран ЕС налаживает отношения с Минском. Еще до выборов 2016 года страны запустили межпарламентский диалог, за последние годы обменялись несколькими визитами на уровне министров иностранных дел, а также начали переговоры о запуске польского канала в белорусские кабельные сети.