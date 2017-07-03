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Суд не удовлетворил предложение "Приорбанка" начать ликвидацию "Брестского пива"
04.07.2017 17:52 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Брестской области не удовлетворил предложение коммерческого банка «Приорбанк» открыть
В 2014-м «Брестское пиво» было признано экономически несостоятельным, и в отношении него в 2014—2017 годах проводилась процедура санации. С целью восстановления платежеспособности «Брестского пива» предусмотрена продажа предприятия как имущественного комплекса.
На 14 июля 2017 года назначены
Между тем «Приорбанк», который является одним из кредиторов «Брестского пива» (почти 90% акций принадлежит государству), предложил в мае этого года, как следует из материалов Экономического суда Брестской области, начать процедуру ликвидации «Брестского пива».
По мнению «Приорбанка», санация, которая длилась в 2014—2017 годах после признания «Брестского пива» банкротом, не достигла своих целей, а продажа брестского предприятия как имущественного комплекса, которая позволила бы пивной компании рассчитаться с кредиторами, маловероятна.
«Продажа предприятия-должника как имущественного комплекса маловероятна, так как потенциальному инвестору в развитие предприятия будет необходимо вложить значительные денежные средства, притом что в настоящее время потребности в пиве полностью удовлетворяются за счет иных производителей, а доля ОАО „Брестское пиво“ на рынке незначительна», — считает «Приорбанк», позиция которого приводится в материалах Экономического суда Брестской области.
По мнению кредитора, затягивание начала процесса ликвидации усугубит финансовое положение предприятия, что существенно «снизит шансы на возврат банку вложенных в предприятие денежных средств».
Вместе с тем Экономический суд Брестской области отказался в мае этого года удовлетворить предложение «Приорбанка» о начале ликвидационного производства в отношении «Брестского пива». Как следует из принятого решения, суд пришел к выводу, что возможности для продажи брестского предприятия, которая позволит должнику рассчитаться с кредиторами, сохраняются.
«В случае совершения сделки по продаже предприятия будут удовлетворены требования кредиторов всех очередей, а также сохранена деятельность предприятия, трудовой коллектив», — говорится в решении Экономического суда Брестской области.
Во втором квартале текущего года «Брестское пиво» выставлялось на продажу по начальной цене 17,42 млн рублей, однако аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок со стороны потенциальных инвесторов. После этого цена брестского предприятия была снижена на 35,45% и на третьи повторные торги, которые запланированы на 14 июля, «Брестское пиво» предлагается к продаже за 11,24 млн рублей.
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По мнению "Приорбанка", санация, которая длилась в 2014-2017 годах после признания "Брестского пива" банкротом, не достигла своих целей.
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