Экономический суд Брестской области не удовлетворил предложение коммерческого банка «Приорбанк» открыть ликвидационное производство в отношении «Брестского пива» . Это следует из материалов Экономического суда Брестской области.



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В 2014-м «Брестское пиво» было признано экономически несостоятельным, и в отношении него в 2014—2017 годах проводилась процедура санации. С целью восстановления платежеспособности «Брестского пива» предусмотрена продажа предприятия как имущественного комплекса.

На 14 июля 2017 года назначены третьи повторные торги в форме аукциона по продаже «Брестского пива» как имущественного комплекса. Предыдущие торги, которые проводились во втором квартале текущего года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие со стороны инвесторов.

Между тем «Приорбанк», который является одним из кредиторов «Брестского пива» (почти 90% акций принадлежит государству), предложил в мае этого года, как следует из материалов Экономического суда Брестской области, начать процедуру ликвидации «Брестского пива».

По мнению «Приорбанка», санация, которая длилась в 2014—2017 годах после признания «Брестского пива» банкротом, не достигла своих целей, а продажа брестского предприятия как имущественного комплекса, которая позволила бы пивной компании рассчитаться с кредиторами, маловероятна.

«Продажа предприятия-должника как имущественного комплекса маловероятна, так как потенциальному инвестору в развитие предприятия будет необходимо вложить значительные денежные средства, притом что в настоящее время потребности в пиве полностью удовлетворяются за счет иных производителей, а доля ОАО „Брестское пиво“ на рынке незначительна», — считает «Приорбанк», позиция которого приводится в материалах Экономического суда Брестской области.

По мнению кредитора, затягивание начала процесса ликвидации усугубит финансовое положение предприятия, что существенно «снизит шансы на возврат банку вложенных в предприятие денежных средств».

Вместе с тем Экономический суд Брестской области отказался в мае этого года удовлетворить предложение «Приорбанка» о начале ликвидационного производства в отношении «Брестского пива». Как следует из принятого решения, суд пришел к выводу, что возможности для продажи брестского предприятия, которая позволит должнику рассчитаться с кредиторами, сохраняются.

«В случае совершения сделки по продаже предприятия будут удовлетворены требования кредиторов всех очередей, а также сохранена деятельность предприятия, трудовой коллектив», — говорится в решении Экономического суда Брестской области.

Во втором квартале текущего года «Брестское пиво» выставлялось на продажу по начальной цене 17,42 млн рублей, однако аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок со стороны потенциальных инвесторов. После этого цена брестского предприятия была снижена на 35,45% и на третьи повторные торги, которые запланированы на 14 июля, «Брестское пиво» предлагается к продаже за 11,24 млн рублей.