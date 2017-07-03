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"Поднять из руин". Президент подписал документы, направленные на развитие Оршанского района
04.07.2017 19:21 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 июля нормативно-правовые акты, направленные на развитие Оршанского района, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, указ № 239 предоставляет право Оршанскому комбинату строительных материалов и Оршанскому молочному комбинату осуществлять продажу жилых домов в городском поселке Копысь с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» проживающим в этих домах работникам предприятий с переводом на них долга по кредитам и сохранением условий их выдачи, определенных указом от 21 января 2008 года № 26 для акционерных обществ.
Также глава государства подписал распоряжение о модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода. В соответствии с документом генеральной проектной организацией по проектированию объекта определено РУП «Институт «Белпромстройпроект» Министерства промышленности, генеральной подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ — Оршанский строительный трест № 18.
В пресс-службе отметили, что распоряжение направлено на незамедлительное начало проектных и строительно-монтажных работ по модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.
Напомним, выступая 21 апреля с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу, Александр Лукашенко
Согласно комплексному
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Глава государства подписал распоряжение о модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.
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