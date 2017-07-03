Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 июля нормативно-правовые акты, направленные на развитие Оршанского района, сообщает пресс-служба главы государства.



Оршанский инструментальный завод. Фото: Игорь Матвеев

В частности, указ № 239 предоставляет право Оршанскому комбинату строительных материалов и Оршанскому молочному комбинату осуществлять продажу жилых домов в городском поселке Копысь с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» проживающим в этих домах работникам предприятий с переводом на них долга по кредитам и сохранением условий их выдачи, определенных указом от 21 января 2008 года № 26 для акционерных обществ.

Также глава государства подписал распоряжение о модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода. В соответствии с документом генеральной проектной организацией по проектированию объекта определено РУП «Институт «Белпромстройпроект» Министерства промышленности, генеральной подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ — Оршанский строительный трест № 18.

В пресс-службе отметили, что распоряжение направлено на незамедлительное начало проектных и строительно-монтажных работ по модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.

Напомним, выступая 21 апреля с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу, Александр Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша.

Согласно комплексному плану первоочередных мер по развитию Оршанского района до 2020 года, в течение 2−3 лет все убыточные предприятия района должны наладить эффективную работу, сохранить рабочие места и повысить заработную плату. В итоге уровень зарегистрированной безработицы в этом довольно криминогенном районе должен составить не более 0,6%.

Безработица, «мафия», долгострои. Репортаж из Орши, которую власти хотят поднять «из руин и пепла»