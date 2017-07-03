Папа Римский, Елизавета II, президент Германии. Кто поздравил президента с Днем независимости

В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днем независимости от руководителей зарубежных государств, иностранных деятелей политики и культуры, сообщили в пресс-службе главы государства.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Поздравительные послания получены от многих руководителей стран СНГ, Европейского союза и других зарубежных лидеров. В их числе Папа Римский Франциск, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Император Японии Акихито, Король Швеции Карл XVI Густав, Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Иордании Абдалла II, Султан Омана Кабус бен Саид, Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа, Князь и Великий Магистр Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Мэтью Фестинг.

Главу белорусского государства также поздравили президенты России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Армении, Турции, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Германии, Польши, Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Швейцарии, Сербии, Сингапура, Эквадора, ОАЭ, Египта, Индии, Вьетнама, Монголии, ЮАР, Алжира, Палестины, Председатель Государственного Совета и Совета Министров Кубы, генерал-губернаторы Канады и Австралийского Союза.

Поздравления поступают и от руководства международных организаций. В их числе генеральный секретарь ООН, гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме с удовлетворением отметил позитивную динамику двустороннего сотрудничества, высокий уровень взаимодействия двух стран в формате Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

«Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений», — подчеркнул глава российского государства.

Он выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных российско-белорусских связей на благо народов двух стран.

В поздравлении председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что под руководством Александра Лукашенко дело государственного строительства в Беларуси достигло заметных успехов, а также повысилось ее влияние на международной арене.

«Китайская сторона испытывает искреннюю радость по данному поводу, — говорится в поздравительном послании. — Придаю важное значение развитию китайско-белорусских отношений и хочу подтвердить свою готовность вместе ориентировать обе стороны на усиление сотрудничества в различных областях с целью непрерывного наполнения содержания двусторонних отношений на благо народов двух стран».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал, что Казахстан и Беларусь связывают прочные традиции дружбы и взаимопонимания.

«Уверен в неизменности совместных усилий, нацеленных на укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и успешное развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул , что развитие добрососедских украинско-белорусских отношений, основанных на принципах равноправного партнерства и доверия, — важнейший приоритет взаимодействия. Он с удовлетворением отметил динамику многоаспектного сотрудничества между Украиной и Беларусью, в том числе в торгово-экономической сфере.

В послании президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера говорится о заметной активизации отношений между странами.

«Республика Беларусь также заслуживает уважения за ее активное участие в совместных европейских усилиях по сохранению безопасности и мира, которое находит свое выражение в ее роли организатора Минских переговоров», — обратил внимание лидер ФРГ.

Президент Польши Анджей Дуда надеется на дальнейшее углубление добрососедских отношений между народами Польши и Беларуси в духе дружбы и сотрудничества ради стабильности и безопасности в Европе.

«Уверен, что возобновленный диалог между Минском и Европейским союзом, который Италия всегда решительно поддерживала, создаст благотворный контекст для дальнейших совместных инициатив», — говорится в поздравлении от президента Италии Серджио Маттареллы.

Президент Вьетнама Чай Дай Куанг с удовлетворением отметил, что многостороннее сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью неуклонно укрепляется и развивается в политической, торгово-экономической, научно-технологической, культурной и туристической областях.

«Хотелось бы с удовольствием отметить достигнутый уровень сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами. Позвольте выразить уверенность в том, что наше сотрудничество в новых сферах, основа которому была заложена в рамках моего визита в Вашу страну 11 ноября 2016 года, достигнет еще более высокого уровня», — сказано в поздравлении, поступившем от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал Александру Лукашенко и жителям Беларуси крепкого здоровья, благополучия и помощи Божией во всех добрых начинаниях.

Пожелания обилия божественных благословений руководству страны и всей Беларуси также направил Папа Римский Франциск.

В поздравлении от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится: «В то время, как вы отмечаете этот особенный день, я рассчитываю на активное участие и вклад вашей страны в построение более сильных Объединенных Наций и активизацию наших совместных усилий по обеспечению мира, развития и прав человека для всех».

От имени американского народа в заявлении для прессы поздравления народу Беларуси передал и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он, в частности, отметил , что посредством продолжающегося дипломатического и межличностного сотрудничества США и Беларусь будут работать над продвижением общих интересов двух стран.

Минске прошел парад ко Дню независимости. Фоторепортаж">Танки, БТРы и танец тракторов. В Минске прошел парад ко Дню независимости