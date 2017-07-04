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Сыр Березовского комбината реабилитировали в РФ
04.07.2017 20:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию сыра белорусского предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", сообщило ведомство во вторник.
Санкции в отношении предприятия были введены в текущем году в связи с претензиями российской стороны к качеству сыра белорусского производителя.
"С 5 июля года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что первые десять партий отгружаемого в Россию сыра должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ, в том числе ряда антибиотиков.
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Первые десять партий отгружаемого в Россию сыра должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ, в том числе...
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