Сыр Березовского комбината реабилитировали в РФ

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию сыра белорусского предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", сообщило ведомство во вторник.

Санкции в отношении предприятия были введены в текущем году в связи с претензиями российской стороны к качеству сыра белорусского производителя.

"С 5 июля года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что первые десять партий отгружаемого в Россию сыра должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ, в том числе ряда антибиотиков.