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Сыр Березовского комбината реабилитировали в РФ

04.07.2017 20:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию сыра белорусского предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", сообщило ведомство во вторник.

Сыр Березовского комбината реабилитировали в РФ
© Pixabay
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Санкции в отношении предприятия были введены в текущем году  в связи с претензиями российской стороны к качеству сыра белорусского производителя.

"С 5 июля года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО "Березовский сыродельный комбинат", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что первые десять партий отгружаемого в Россию сыра  должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ, в том числе ряда антибиотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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