МИНСК, 4 июл – Sputnik. Россельхознадзор ввел запрет на поставки в РФ молочной продукции Воложинского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат", еще четыре предприятия поставлены на контроль, сообщила пресс-служба российского ведомства во вторник.



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В службе выразили обеспокоенность продолжающимися случаями поступления в Россию белорусской продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕЭАС), что в последнее время, по мнению российской стороны, приобрело систематический характер

"Россельхознадзор с 4 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной Воложинским филиалом ОАО "Молодечненский молочный комбинат", – говорится в сообщении ведомства.

Данные меры были приняты в связи с неоднократным обнаружением в продукции завода остатков антибиотика линкомицина.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля был введен в отношении ОАО "Комбинат кооперативной промышленности" филиал Пружанского районного потребительского общества, СООО "Морозпродукт", ОАО "Шкловский маслодельный завод" и ОАО "Александрийское".

При этом в Россельхознадзоре проинформировали, что с 29 июня отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции предприятия СООО "Белсыр", кроме сухого молока и сухой молочной сыворотки.