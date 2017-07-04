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Россельхознадзор ввел запрет на поставки "молочки" белорусского завода

04.07.2017 20:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Россельхознадзор ввел запрет на поставки в РФ молочной продукции Воложинского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат", еще четыре предприятия поставлены на контроль, сообщила пресс-служба российского ведомства во вторник.

Россельхознадзор ввел запрет на поставки "молочки" белорусского завода
© Sputnik Константин Чалабов
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В службе выразили обеспокоенность продолжающимися случаями поступления в Россию белорусской  продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕЭАС), что в последнее время, по мнению российской стороны, приобрело систематический характер

"Россельхознадзор с 4 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной Воложинским филиалом ОАО "Молодечненский молочный комбинат", – говорится в сообщении ведомства.

Данные меры были приняты в связи с неоднократным обнаружением в продукции завода остатков антибиотика линкомицина. 

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля был введен в отношении ОАО "Комбинат кооперативной промышленности" филиал Пружанского районного потребительского общества, СООО "Морозпродукт", ОАО "Шкловский маслодельный завод" и ОАО "Александрийское".

При этом в Россельхознадзоре проинформировали, что с 29 июня отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции предприятия СООО "Белсыр", кроме сухого молока и сухой молочной сыворотки. 

 
Теги: Минск
 
 
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Данные меры были приняты в связи с неоднократным обнаружением в продукции предприятия остатков антибиотика линкомицина.

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