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Россельхознадзор снова ограничивает белорусские поставки

04.07.2017 23:00 — Новости Экономики | БДГ  
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С 4 июля российское ведомство временно ограничило поставки с Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат». 

«Ограничения связаны с неоднократным выявлением наличия остатков линкомицина в продукции данного предприятия: в сухой молочной сыворотке – два случая; в молоке сухом обезжиренном – два случая», – сообщает пресс-служба ведомства.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции ОАО «Комбинат кооперативной промышленности» (филиал Пружанского райпо), СООО «Морозпродукт», ОАО «Шкловский маслодельный завод» и ОАО «Александрийское».

Последнее хозяйство интересно тем, что его часто посещает Александр Лукашенко. Александрия считается малой родиной руководителя Беларуси, а тамошнее производство – образцовым. Но Россельхознадзор каким-то образом нашел в субпродуктах птицы из Александрии бактерии рода сальмонелла, передает euroradio.fm.

Это не первый случай, когда продукция с ОАО «Александрийское» не проходит фитосанитарный контроль к России. Претензии к тамошней говядине Россельхознадзор дважды высказывал в 2015 году. Но вскоре ограничения были сняты.

 
 
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С 4 июля российское ведомство временно ограничило поставки с Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат». 

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