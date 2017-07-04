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Лукашенко поздравил Мадуро: Братская нам Венесуэла вынуждена противостоять непростым вызовам
05.07.2017 07:33 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником — Днем независимости. Об этом
«Братская нам Венесуэла вынуждена сегодня противостоять непростым вызовам современности, чтобы сохранить выбранный курс и продолжить осуществлять все то, о чем мечтал мой большой друг Уго Чавес. Убежден, что венесуэльцы преодолеют все препятствия на этом пути», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Венесуэлой. «Уверен, совместными усилиями мы сумеем еще более углубить политические связи, активизировать экономическое взаимодействие, промышленную кооперацию, реализовать много проектов на благо наших народов», — подчеркнул президент.
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"Убежден, что венесуэльцы преодолеют все препятствия на этом пути", - говорится в поздравлении.
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