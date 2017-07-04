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Лукашенко поздравил Мадуро: Братская нам Венесуэла вынуждена противостоять непростым вызовам

05.07.2017 07:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником — Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Николас Мадуро и Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Братская нам Венесуэла вынуждена сегодня противостоять непростым вызовам современности, чтобы сохранить выбранный курс и продолжить осуществлять все то, о чем мечтал мой большой друг Уго Чавес. Убежден, что венесуэльцы преодолеют все препятствия на этом пути», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Венесуэлой. «Уверен, совместными усилиями мы сумеем еще более углубить политические связи, активизировать экономическое взаимодействие, промышленную кооперацию, реализовать много проектов на благо наших народов», — подчеркнул президент.

В Венесуэле третий месяц подряд проходят крупные антиправительственные выступления из-за разгоревшегося в стране кризиса. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в частности несколько сотрудников правоохранительных органов.

 
 
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"Убежден, что венесуэльцы преодолеют все препятствия на этом пути", - говорится в поздравлении.

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