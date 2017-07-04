Россельхознадзор снял запрет на поставки сыра двух белорусских производителей

С 5 июля Россельхознадзор отменяет временные ограничения на ввоз в Россию сыра с белорусского предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Отмечается, что для провоза на территорию РФ первых 10 партий сыра необходимо предъявление специальных протоколов лабораторных исследований, фиксирующих остатки запрещенных веществ (в том числе антибиотиков пенициллиновой, тетрациклиновой, цефалоспариновой групп, линкозамидов и макролидов).

Россельхознадзор сообщил также, что с 29 июня отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции производства ООО «Белсыр». Исключение составляют сухое молоко и сухая молочная сыворотка.

Сообщается, что решение принято по итогам анализа материалов по факту расследования причин нарушения требований ЕЭАС и РФ.

Вместе с тем российская надзорная служба предупредила, что может рассмотреть введение запрета на поставки продукции ряда белорусских животноводческих предприятий в случае повторных нарушений с их стороны.

Напомним, что на конец мая 2017 года под санкциями Россельхознадзора находились почти 100 белорусских предприятий . Тогда в российском ведомстве сообщили, что в Реестре предприятий Таможенного союза было зарегистрировано 672 белорусских предприятия; из них 34 имеют ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».