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Россельхознадзор снял запрет на поставки сыра двух белорусских производителей

05.07.2017 09:08 — Новости Экономики | БДГ  
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С 5 июля Россельхознадзор отменяет временные ограничения на ввоз в Россию сыра с белорусского предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Отмечается, что для провоза на территорию РФ первых 10 партий сыра необходимо предъявление специальных протоколов лабораторных исследований, фиксирующих остатки запрещенных веществ (в том числе антибиотиков пенициллиновой, тетрациклиновой, цефалоспариновой групп, линкозамидов и макролидов).

Россельхознадзор сообщил также, что с 29 июня отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции производства ООО «Белсыр». Исключение составляют сухое молоко и сухая молочная сыворотка.

Сообщается, что решение принято по итогам анализа материалов по факту расследования причин нарушения требований ЕЭАС и РФ.

Вместе с тем российская надзорная служба предупредила, что может рассмотреть введение запрета на поставки продукции ряда белорусских животноводческих предприятий в случае повторных нарушений с их стороны.

Напомним, что на конец мая 2017 года под санкциями Россельхознадзора находились почти 100 белорусских предприятий. Тогда в российском ведомстве сообщили, что в Реестре предприятий Таможенного союза было зарегистрировано 672 белорусских предприятия; из них 34 имеют ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».

Россельхознадзор сообщил, что введены временные ограничения на поставки из Беларуси в Россию с предприятий по производству молочной продукции: ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», СООО «Белсыр», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал, ПУП «Молочный полюс», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

 
 
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С 5 июля Россельхознадзор отменяет временные ограничения на ввоз в Россию сыра с белорусского предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

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