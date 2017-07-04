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В Минске открывается сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

05.07.2017 09:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске открывается ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Александр Лукашенко поприветствует делегатов 5 июля в 15.30. Сама сессия будет проходить до 9 июля, в ней ожидается участие около 700 делегатов из 57 государств. Заседания Ассамблеи и ее комитетов пройдут в «Президент Отеле».

Делегаты сессии — депутаты парламентов стран-участниц ОБСЕ. Беларусь впервые в своей независимой истории принимает это мероприятие. Ожидается, что по итогам сессии участники Ассамблея примут Минскую декларацию.

По данным пресс-службы ОБСЕ, в центре повестки минской сессии — борьба с терроризмом, изменением климата, тема миграции и укрепление механимов ОБСЕ по соблюдению прав человека. Ожидаются также дебаты по ситуации в Украине, разоружению, конфликтам на Южном Кавказе, кибербезопасности, смертной казни и борьбе с коррупцией.

Беларусь предложила принять резолюцию о мерах реагирования на «появление новых психоактивных веществ». В то же время, одной из интриг сессии минской ПА ОБСЕ стала возможность принятия резолюции по ситуации в Беларуси. В проекте, который подготовил литовский депутат Лауринас Касчюнас, Минск призывают реабилитировать политзаключенных, отменить смертную казнь, реформировать избирательную систему, уважать права граждан на свободу мнений и собраний, обеспечить прозрачность строительства БелАЭС и т.д.

Сюрпризом стал приезд в Минск спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Миклоша Харасти в качестве приглашенного ОБСЕ эксперта. МИД Беларуси заявил, что по-прежнему не признает мандат венгерского правозащитника, но он сам назвал свой приезд в Минск прогрессом.

Кроме президента, в первый день перед делегатами ПА ОБСЕ выступит ее председатель Кристин Муттонен, глава Палаты представителей Владимир Андрейченко и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 700 делегатов из 57 стран прибыли в Минск. Одна из интриг сессии для Беларуси - примут ли на ней резолюцию по ситуацию в нашей стране.

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